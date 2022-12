Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Anthony (31 años, Villa María del Triunfo). Hola doctora, soy un caballero dedicado a las Comunicaciones, que admira su trabajo desde que estaba en la etapa escolar. Mientras iba creciendo, los consejos de su sección me ayudaron a enfrentar los problemas amorosos, por eso estoy tan agradecido con usted.

En esta oportunidad, me dirijo con la intención de que pueda ayudarme con mi relación. Tengo una enamorada llamada Brenda. Ella tiene 22 años y, últimamente, está teniendo actitudes muy infantiles. Por ejemplo, me ha hecho un berrinche, casi como si fuera una niña, para que vea con ella la popular serie de Netflix “Merlina”. Su fundamento es que tendremos más temas de conversación.

Como sabrá, esta serie es muy famosa y todas las chicas están fascinadas, incluyendo mi pareja. Ya ha hecho como 10 vídeos en TikTok bailando con los pasos del personaje.

La verdad es que a mí no me interesa para nada porque me parece una producción bastante cliché y vacía. Además, me encanta ocupar mi tiempo en cosas que me dejen una lección y siento que esta serie solo me hará perder el tiempo.

No obstante, Brendita me pide todos los días que la vea. Este fin de semana vino con cancha y chocolates a mi departamento, pero yo me hice el dormido para que se vaya rápido.

Le juro que ya quiero que pase esta moda de Merlina porque me tiene cansado. Además, tengo el ligero presentimiento que mi chica se empezará a vestir pronto de negro como el personaje, ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Estimado Anthony, primero muchas gracias por ser un lector fiel de esta sección. Por otro lado, creo que lo más sensato es que seas sincero y le digas la verdad pero con bastante cuidado para que no se sienta ofendida. No está mal que tengan gustos diferentes y lo más sano es que sean directos. No critiquen sus preferencias, solo respétenlas. Mucha suerte.