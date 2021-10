Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Juan Antonio (45 años, Surquillo). Estimada doctora Moro, me preocupa mucho la situación que estoy viviendo con mi actual enamorada. Daniela es una chica de 34 años, la conocí hace cuatro años en un curso. Nos gustamos y, sin pensarlo mucho, iniciamos un romance. Tenemos muchas cosas en común y hemos juntado un dinerito para, en los próximos meses, iniciar un negocio. La verdad me motiva mucho hacerlo, sé que será un éxito. Ambos le estamos echando ganas. Sin embargo, hay algo que me limita a seguir pensando en un futuro con Dani: no quiere tener hijos, por ahora.

Al inicio de nuestra relación, mi enamorada me dijo que le encantaba la idea de ser madre, es más, me comentó que era uno de sus sueños. Obviamente, eso me emocionó mucho porque yo, desde jovencito, he deseado ser padre de familia y a la edad que tenía ya me sentía preparado. Cuando cumplimos un año de romance, hablamos del tema y le pedí que se embarace, pero ella me dijo que era muy pronto. “Tal vez en un año más, si todo marcha bien”, me respondió en ese momento.

Han pasado tres años desde esa conversación y todavía no se anima, siempre me dice que no está lista o que prefiere que salga primero el negocio pensado. La verdad es que esa postergación de su parte me desespera. Yo no soy un joven y quisiera gozar a mi niño antes de no tener fuerza. Realmente, estoy muy confundido, ¿estaré perdiendo el tiempo con ella? Necesito su consejo, doctora.

OJO al consejo

Querido Juan Antonio, probablemente a ella también le haga ilusión ser madre, pero no está lista y no la puedes obligar.

Solo dale un poco más de tiempo, sin presiones. No te ha dicho que no quiere tener un hijo, solo que prefiere esperar. Por otro lado, si no quieres ir a su ritmo, estás en tu derecho de dar un paso al costado. Piénsalo bien. Mucha suerte.