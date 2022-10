Magaly Moro

Johana (27 años, Magdalena). Estimada doctora, siento que el hombre al que amo tanto no me entiende y eso me duele.

Lo que pasa es que yo perdí a mis tíos durante la pandemia por el maldito coronavirus. A raíz de eso, mis padres y yo quedamos asustados. Sé que las cosas han ido cambiando y que el COVID-19 está quedando en el pasado, pero, aun así, no podemos estar tranquilos. Por más que el Gobierno haya indicado que podemos estar sin mascarillas, mi familia ha optado por seguir usándola en todos lados.

No obstante, mi pareja se burla, para él somos unos “dramáticos y exagerados”. Cada vez que salimos, me mira el rostro con la mascarilla y me dice: “ya basta de ridiculeces, mujer”. A mí me afecta demasiado su conducta y, por más que sepa el motivo de mi excesiva preocupación, parece no importarle.

A veces, cuando vamos a una reunión con sus amigos, soy el punto de las bromas. Eduardo deja que todos me humillen. “Tan fea es tu enamorada que no quiere que le veamos la cara”, es algo que me suelen decir. Le juro que no sé qué hacer, tengo un miedo enorme a retirarme la mascarilla. Siento que si lo hago con libertad, cualquier virus o bacteria puede afectarme y no solo me contagie yo, sino también mis papitos. No soportaría perderlos.

Por favor, doctora, necesito que me diga qué puedo hacer. ¿Cómo hago para que mi pareja me entienda y deje de burlarse de mí?

Ojo con el consejo

Estimada Johana, en la vida tienes que aprender a alejarte de las personas que te hacen sentir mal o te incomodan. No tienes porqué soportar a tu pareja por más amor que le tengas. Siempre debe primar tu amor propio y no mereces estar en un ambiente así. Evalúa tu relación. Por otro lado, es entendible tu miedo, pero también es necesario que lo enfrentes. Busca apoyo psicológico.