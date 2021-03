Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Úrsula (29, Jesús María). Doctora Moro, estoy a punto de perder la cordura y soltarle un par de verdades a mi pareja. Tengo una relación de 1 año y medio con Roberto, aunque lo conozco hace 5 años.

Me pretendió por mucho tiempo, pero jamás imaginé que tendría algo con él porque no me parecía nada guapo, era monse y hasta se burlaban de él por ser tímido y un poco torpe; sin embargo, me di la oportunidad de conocerlo más y caí rendida ante su bondad, inteligencia y humildad. Doctora Moro, si hay algo que detesto son los hombres que se creen guapos o grandes conquistadores.

Cuando estuve con Roberto, lo veía tan lejano de este tipo de personalidad que pensé que era el chico ideal. Efectivamente, era un chico tranquilo, mesurado y siempre respetó la relación, no obstante, desde que se compró una moto se ha convertido en un completo ridículo.

Roberto me reveló que su mayor sueño era ser dueño de una BMW g650gs. Lo he visto trabajar incansablemente para cumplir este sueño hasta que lo hizo realidad. Me puso muy feliz ver cómo alcanzaba una de sus más grandes metas, pero nunca imaginé que a raíz de esta adquisición, mi novio cambiaría tanto.

Es increíble lo que le voy a decir, pero tener esta moto le ha dado una seguridad y autoestima que, en principio, me gustó mucho. Lamentablemente, ahora se ha vuelto un sujeto petulante, soberbio y hasta coqueto. Se cree lo máximo por ser motero y yo ya no puedo tolerarlo más. Hasta siento que ahora piensa que soy poca cosa para él. ¿Qué hago, señora Moro? La actitud de mi novio me hace sentir mal.

Ojo al consejo

Querida Úrsula, me da la impresión de que eres un chica madura y de buen corazón. Habla seriamente con Roberto y exprésale todo lo que sientes pero con calma, sin caer en los insultos y faltas de respeto. Si él no entiende y sigue con su misma actitud, entonces no te merece.

Créeme, si te pierde lo lamentará. Por muy hermosas y costosas que sean las cosas materiales, jamás suplirán a un amor verdadero. Suerte.