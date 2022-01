Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Alfredo (63, Surco). Doctora Moro, hace muchos años que leo su columna y me he animado a escribirle porque siento que no puedo más con los celos, me enfurece que mi mujer se haya quedado encandilada con el periodista mexicano Fernando del Rincón.

Estoy casado con Roxana hace 40 años y no le voy a negar, sí ha habido celos en más de una ocasión, pero cosas sin importancia. Sin embargo, jamás me había sentido tan destronado y mucho menos por una figura de televisión.

Desde que se transmitió la vergonzosa entrevista que le hizo Fernando del Rincón al presidente Pedro Castillo, lo único que sabe hacer Roxy es halagar al presentador. Al principio, no le presté mucha atención, no obstante, empecé a sentir celos cuando mi pareja me confesó que había empezado a buscar más información de Fernando en internet. “¿Sabías que inició su carrera cuando apenas tenía 16 años en radio y televisión de Chiapas?”, me preguntó. Minutos después añadió: “Es un periodista frontal e incisivo, me encanta y lo empezaré a seguir en todas sus redes sociales”.

Por la cólera que tenía, también averigüé más y le comenté: “muy profesional y todo, pero fue acusado de maltrato físico por su esposa”. No obstante, mi esposa sentenció, “su vida personal no me importa. No seas envidioso, Alfredo. Ya hubieras querido ser como él”, expresó.

Sus palabras me hirieron. Doctora Moro, lo único que deseo es que deje de hablar de ese sujeto. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Querido Alfredo, es natural sentir inseguridad en una relación; sin embargo, estás llevando a un extremo esta situación. No solo tu esposa, sino muchas personas, admiran el trabajo de Fernando del Rincón, pero verás que es un tema pasajero. Si te incomoda mucho, dile a tu esposa que estás celoso. Verás que le parecerá algo tierno y dejarás de preocuparte. Suerte.