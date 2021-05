Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Alejandra (Villa María del Triunfo, 28 años). Doctora Magaly, ayúdeme, creo que mi novio Pedro me está siendo infiel.

Hace tres semanas, aproximadamente, descubrí algo que me inquietó mucho. Mi pareja suele quedarse profundamente dormido una vez que logra conciliar el sueño. Por eso me sorprendí cuando lo encontré despierto revisando su celular a las 3 de la mañana. Apenas me di cuenta de que no dormía, le pregunté qué había pasado. Me pareció que se asustó, inmediatamente guardó el celular y me dijo: “no te preocupes, amor. Estaba enviando un correo. Había olvidado avisar de mis vacaciones”.

Aunque me pareció extraño, le creí y no dije más. Sin embargo, esta situación se volvió a repetir en días posteriores. Cada vez que me daba cuenta de que él no dormía, le preguntaba qué estaba haciendo y siempre me decía que había olvidado enviar correos sobre tal tema.

Así fue por dos semanas, hasta que el pasado lunes me desperté a las 2 de la mañana y no encontré a Pedro en la cama. Salí del cuarto y lo vi en el pasillo. Me pareció que estaba enviando un mensaje de voz y, efectivamente, lo que decía me dejó aterrada. “Nos vemos mañana, un beso”, fueron sus palabras.

Volví a la cama y, desde entonces, estoy casi convencida de que se mensajea con otra mujer. No me atrevo a encararlo porque temo que me confiese que ya no me ama y que sí tiene otra relación.

Doctora, por favor, aconséjeme. Todos los días y a cada hora sufro pensando en que Pedro me engaña.

Ojo al consejo

Estimada Alejandra, aunque temas hablar con tu novio, debes hacerlo si deseas salir de esta situación de incertidumbre en que te encuentras. Dile lo que piensas y en qué te basas. Pídele a Pedro que, por respeto y consideración, sea honesto contigo. Siempre es mejor saber la verdad y afrontarla. Si es lo que temes, estoy segura que saldrás adelante. Suerte.