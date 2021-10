Magaly Moro

Ana María (35 años, Carabayllo). Querida doctorcita, hace casi 14 años conocí por Facebook a Julio, yo tenía 21 y el 24 o 25 años, fue de esas atracciones que surgen como el fuego: rápido, repentino, abrasador e intenso.

Un día, cuando revisaba mis solicitudes de amistad, estaba la suya. No sabía quién era, pero me gustó físicamente y lo acepté. Rápidamente empezamos a hablar, Julio me confesó que me agregó porque le gustó mi foto de perfil. Así empezó todo. Recuerdo que chateamos por varios meses. Me metía a las cabinas de la universidad solo para conversar con él y si no lo encontraba conectado, le dejaba un mensaje. Doctora, le juro que me enamoré genuinamente de él y creo que era recíproco.

En varias oportunidades quedamos para vernos, pero nunca se pudo, Julio siempre tenía eventos de último momento en el trabajo y nunca se concretó. Hasta que, sin darme explicaciones, dejó de responder mis mensajes y de conectarse. Me dolió demasiado, pero luego de meses lo superé o eso creía hasta hace unos días. Actualmente, estoy llevando terapia por una relación tóxica que tuve y mi psicóloga me pidió que haga un análisis de mi vida amorosa. Pensando en eso, descubrí que con la única persona que realmente me sentí bien fue con Julio, a pesar de no conocerlo en persona.

Ahora se me ha ocurrido buscarlo. No tengo muchas referencias, pero puedo intentarlo, sé que las redes sociales me pueden ayudar. Guardo la esperanza de revivir esa bonita historia de amor. ¿Qué opina?, ¿estará bien?

OJO al consejo

Estimada Ana María, siento que te apresuras y tu desesperación por cubrir el vacío de tu amor tóxico no te está permitiendo mirar más allá. Podrías intentar buscar a Julio, pero creo que no es el momento indicado, primero tienes que sanar tus heridas.

Necesitas estar bien contigo misma. Luego de ello, analiza si realmente quieres traer a personas de tu pasado. Suerte.