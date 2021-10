Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Angélica (37 años, San Juan de Miraflores). Doctora Moro, estoy preocupada y enojada. El motivo: mi novio Jorge.

Resulta que mi pareja recibió su segunda dosis contra la COVID-19 hace dos semanas. El día que le tocó ir al vacunatorio fue muy entusiasmado. Durante toda la pandemia estuvo esperando ese momento. Cuando recibió su primera dosis apuntó en su agenda la fecha de regreso para la segunda. Estaba convencido de que la vacuna era el arma perfecta para vencer al virus.

Me alegraba mucho su entusiasmo; sin embargo, no me imaginaba que tras recibir sus dosis completas iba a empezar a comportarse como si no estuviéramos en pandemia.

Hace una semana acudió a una fiesta en casa de uno de sus compañeros de colegio, esto a pesar de que le pedí que no fuera. Él me dijo que ya todos estaban vacunados y que no había riesgo de contagio. Una situación similar se presentó el último viernes en que volvió a salir. Yo no lo sabía, regresó a casa cerca de la 1 a.m.. Me contó que había estado en un bar de Miraflores, pero que no tenía motivo para preocuparme porque aunque había regular cantidad de gente bebiendo y bailando, él y sus amigos habían estado en la zona de terrazas.

Señora Magaly, a pesar de estas explicaciones, tengo miedo de que mi novio se contagie, si es que no está contagiado ya. Me parece que está siendo irresponsable con su comportamiento, no debería ir a fiestas. ¿Qué hago para hacerlo reflexionar?

OJO al consejo

Estimada Angélica, entiendo tu molestia y preocupación. Tú y tu novio necesitan conversar sobre el tema cuanto antes. Hazle entender que no puede descuidarse porque el virus sigue entre nosotros. Es probable que no se enferme gravemente si se contagia, pero puede propagar el virus. Aún hay muchas personas sin vacunarse. Debemos ser empáticos. Suerte.