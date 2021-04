Magaly Moro

Amalia(25 años, San Juan de Lurigancho). Estimada doctora Moro, estoy demasiado triste por lo que está aconteciendo en mi vida amorosa. Hace 3 días Jonathan, mi enamorado desde hace dos años y medio, me dijo que iba a mudarse con su mamá a los Estados Unidos porque siente que allá va a tener mejores posibilidades para ahorrar y poder hacer lo que realmente desea: poner un negocio gastronómico.

Cuando me dio la noticia, no supe qué decir, ya que siempre he creído que las relaciones a distancia son un fracaso. Sin embargo, no quise malograr el momento y solo atiné a abrazarlo para que sienta que cuenta con mi apoyo. Lo que no pude evitar fue soltar algunas lágrimas, porque aunque sabía que era lo mejor para Jonathan, me dolía demasiado que él esté tomando esa decisión. Al ver mis ojos llorosos, Jonathan me dijo algo que me hizo reflexionar: “Con esto, no estoy terminando contigo, al contrario, estoy yendo a buscar algo mejor para poder construir todas las cosas que hemos soñado”.

Tenía toda la razón, doctora, aquí en Perú las cosas están muy complicadas. El restaurante en el que trabajaba, porque es chef, lo despidió hace 8 meses y desde entonces está desempleado. Doctora, tengo que confesar que en varias oportunidades he querido enviarle un audio de WhatsApp pidiendo que no me deje porque lo amo demasiado, pero creo que sería injusto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo sé que nuestra relación no va a funcionar a distancia, es solo extender el fin.

Ojo al consejo

Querida Amalia, ponte en los zapatos de Jonathan, para él tampoco está siendo fácil dejar su vida aquí para iniciar de cero en otro país. Sin embargo, él está tratando de buscar las formas de continuar contigo porque te quiere. Entonces, pon también de tu parte y si no funciona, por lo menos lo intentaron. Si hay amor verdadero, todo saldrá bien. Suerte.