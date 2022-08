Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Paulo (24 años, Cercado de Lima). Señora Magaly, el comportamiento de la chica de la que estoy enamorado me tiene muy confundido, no sé qué pensar.

Sonia es el nombre de la muchacha que me quita el aliento. La conocí en la universidad por unos amigos en común. Es una mujer muy guapa y divertida. Desde un inicio me gustó mucho. Poco a poco nos hicimos amigos. Un día le revelé que me gustaba mucho y le pedí una oportunidad para conocernos más. Así que desde hace seis meses comenzamos a salir en un plan diferente al de amigos, comenzamos a darnos besos y tomarnos de la mano. Yo estaba contento por cómo se desarrollaba la relación y me puse mucho más feliz cuando hace dos meses por iniciativa de ella fuimos a un hotel. Allí tuvimos relaciones. Ese día sentí que Sonia me amaba con todo su corazón y que era la mujer ideal para mí.

Sin embargo, desde entonces, dejamos de ir a restaurantes, al cine, a los parques a conversar. Si bien dialogamos por mensajes todos los días, solo nos vemos una vez a la semana y es en un hostal. Ella siempre me propone vernos allí para tener intimidad. Casi no conversamos en persona, lo cual considero fundamental para fortalecer nuestro vínculo.

Mi temor es que Sonia solo tenga un interés sexual en mí. Eso ha causado que no me anime a pedirle que sea oficialmente mi enamorada. Tengo miedo de que me diga que no desea formalizar porque en realidad no me ama. Doctora Moro, ¿qué puedo hacer?

OJO al consejo

Estimado Paulo, entiendo tu confusión. Te aconsejo que converses con Sonia. Dile lo que te preocupa, el desconcierto que te causa su comportamiento. Lo ideal será que le preguntes cuál es su expectativa en este vínculo que tienen, si estaría interesada en formalizar y qué es lo que siente por ti. Te sugiero que tengan esta conversación cuanto antes. Mucha suerte.