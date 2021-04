Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Ana María (35 años, Rímac). Señora Magaly, necesito su sabio consejo.

Resulta que hace dos meses conocí a un chico en un parque cerca de mi casa. Su nombre es Fabio. Tiene 26 años y es muy atractivo. Suele hacer deportes al aire libre, por lo que tiene un cuerpo muy bien trabajado. Además, posee ojos grandes de color pardo y labios carnosos.

Fui la primera en acercarme a él porque me llamó mucho la atención. Conversamos bastante rato. A los tres días lo volví a ver en el parque haciendo ejercicios. Nuevamente fui yo quien me dirigí hacia él para saludarlo. Al final de nuestra plática quedamos en tomar un vino en mi departamento y, de trago en trago, llegamos a la cama. El chico es súper fogoso.

Cuando se despidió me dijo que al día siguiente me llamaría para saber si podíamos vernos un rato y, bueno, tuvimos nuestra segunda noche de pasión. Así fue por dos semanas hasta que sentí que Fabio estaba todo el tiempo pendiente de mí. Por eso, decidí aclararle que no estaba interesada en tener una relación formal, sino solo ratos de pasión. Cuando se lo dije se sorprendió y me respondió: “yo quería que seas mi pareja, pensé que tú también, discúlpame”. Tras esto se retiró de mi depa.

Solo pasaron cinco días y me envió un mensaje para decirme que me extrañaba. No le respondí, desde entonces me escribe y me llama pidiéndome vernos, pero siempre le digo que no. Ya me tiene harta, doctora. El chibolo me gusta, pero aún es inmaduro, además, no quiero una relación seria. ¿Qué hago para que me deje en paz?

Ojo al consejo

Estimada Ana María, considero que debes hablar con Fabio en persona. Te aconsejo que lo cites en un lugar público y le aclares tranquilamente tu postura. Eso sí, es necesario que seas enfática en tu decisión y no cedas ante sus pedidos. Por otro lado, cuando una persona se involucra con otra lo ideal es aclararle desde un inicio sus intenciones para no herirla. Suerte.