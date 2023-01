Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Janet (56, San Juan de Miraflores). Doctorcita, le escribo esta carta ahogada en llanto, la confesión que le haré me llena de vergüenza, jamás imaginé que estaría en esta situación, pero me he convertido en la amante de mi exesposo.

Estuve casada con Rolando por casi 35 años. No le voy a mentir, hemos tenido varias crisis a lo largo del tiempo, pero todas las logramos superar por el bien de nuestros hijos.

No sabe cuánto he sufrido y sigo sufriendo por este amor. Rolando se fue de la casa a los pocos años y empezó una nueva relación, en cambio, yo no me pude recuperar del todo. Sin embargo, cuando las cosas empezaban a mejorar, apareció mi ex para complicarme la existencia.

Él tiene otra familia, a pesar de eso, me buscaba insistentemente. Por mucho tiempo intenté ser fuerte. Lamentablemente, hace pocos meses caí en tentación. Rolando llegó a la casa a ver a los chicos, pero ellos se habían ido de viaje con mi hermana. Ese maldito día nos acostamos y, desde entonces, no dejamos de vernos.

Mi exmarido me jura que se arrepiente de haberme perdido, pero cuando le pido que deje a la mujer con la que está para empezar algo juntos, me cambia el tema.

Doctora, en el barrio ya especulan que soy su amante y eso me duele. Yo siempre le fui fiel y ahora tengo esa mala fama. Me duele esto, me parece injusto, pero creo que aún puedo salvar mi familia. ¿Qué opina al respecto?

OJO al consejo

Querida Janet, entiendo el momento difícil por el que estás pasando, pero no te dejes cegar por la ilusión. Por lo que me cuentas, todo indica que tu exmarido solo está pasando el rato contigo y no tiene intenciones de dejar a su nueva familia. Lo que te aconsejo es que des punto final a esas salidas secretas. Tú mereces mejores cosas. El tiempo será tu aliado.