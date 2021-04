Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Adrián (30 años, Chaclacayo). Señora Magaly, mi ex enamorada se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza. Su obsesión hacia mí no solo me perturba, sino que está afectando mi relación con Denisse, mi nueva pareja.

Yo terminé con Carla hace dos años porque me di cuenta que era una mujer manipuladora y tóxica. En aquel entonces, ella me suplicó de rodillas que no la dejara porque “iba a cambiar”, pero igual lo hice. Sus cuentos ya me los sabía de memoria. Ese mismo día me juró que se vengaría de mí por haberla abandonado; sin embargo, no le creí… hasta ahora.

Resulta que Carla ha regresado a mi vida de la peor manera. Hace unos días recibí un extraño mensaje en Instagram de un usuario desconocido. Al abrirlo me di con la sorpresa que eran imágenes de Carla y yo totalmente desnudos. Obviamente, borré el mensaje y esperé que fuera una desafortunada equivocación. No obstante, Denisse me llamó muy enojada luego de un par de minutos; había recibido también las fotos hot con mi ex.

Fui sincero con mi pareja y le dije la verdad: yo había tomado esas fotografías cuando Carla y yo éramos enamorados. Aunque mi novia entendió la situación, igual se quedó con la duda, y no la culpo.

Pero eso no es todo. La loca de mi ex sigue hostigándome con fotos sexuales, y también a Denisse. Por más que la bloqueo, sigue haciendo lo mismo a través de cuentas falsas. ¿Qué hago, señora Moro? Carla ya me está dando miedo.

Ojo al consejo

Querido Adrián, creo que debes tomar cartas en el asunto de una vez. Trata de ubicar a Carla y hazle saber que está haciendo mal. Además, adviértele que si no para, tú tomarás acciones legales en su contra. Recuerda que tu intimidad se ha visto vulnerada, no lo permitas más. Mucha suerte.