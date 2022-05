Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Paula (35 años, Los Olivos). Doctora Magaly, estoy profundamente decepcionada de mi novio Erick.

Hace un par de semanas mi chico y yo tuvimos una conversación sobre los trabajos de investigación para obtener los diferentes grados académicos. Esto nació a raíz de un comentario mío. Resulta que estoy elaborando mi tesis para conseguir el grado de licenciada. Le dije a Erick que me estaba resultando un poco complicado concluir el estudio que estaba realizando debido a los últimos cambios que había hecho mi facultad en cuanto a la presentación y contenidos de la tesis.

Él me respondió que no comprendía cómo era posible que, a veces, las mismas universidades pusieran algunas trabas para elaborar un trabajo de investigación, que eso le había sucedido y que por este motivo había decidido “encargarle” su tesis a unos expertos en el tema.

Le contesté que no entendía a qué se refería y me dijo que su marco teórico fue elaborado por otras personas que se dedican a la investigación. Me explicó que tenía el tema definido, pero que como le daba flojera buscar artículos, tesis y revistas en repositorios digitales decidió pagarles a otras personas para que lo hicieran por él.

Eso me dejó perpleja. Si bien él, según me dice, hizo el resto de la tesis, me causó decepción escuchar que mi novio no se esforzó completamente. No sé qué pensar.

Considero que no es correcto lo que hizo. La admiración que sentía por él se ha ido en parte. Me siento desilusionada. ¿Qué hago, doctora? Su consejo, por favor.

OJO al consejo

Estimada Paula, entiendo tu decepción. Te aconsejo que hables con tu novio sobre lo que sientes. Es necesario que lo converses con él para que sepa en qué grado te ha impactado esa revelación debido a que puede dañar su relación. No admirar a la pareja, el desengaño y la desilusión pueden llevar al desamor. Con el diálogo hallarán una solución. Mucha suerte