Eduardo (25 años, Comas). Doctora Moro, llevo más de cinco meses de relación con Kassandra, pero siento que apenas nos conocemos. ¿La razón? Mi chica duerme demasiado y, debido a eso, casi no hablamos durante gran parte del día. Lo crea o no, estoy a punto de terminar nuestra relación por su exceso de sueño.

Yo me despierto a las cinco de la mañana todos los días para ir a trabajar, y me duermo a las diez en punto para recuperar energías. ¿Y Kassy? Bueno doctora, su vida consiste en ver series toda la madrugada, dormir a las seis de la mañana y despertar para el almuerzo.

Al inicio su rutina no me parecía mala, pues estábamos en cuarentena y no había mucho que hacer. Pero ahora que lo pienso bien, me doy cuenta que Kassandra es una mujer descuidada, acostumbrada a que sus padres le den todo, mientras ella no hace nada más que tumbarse en su cama.

Lo peor de todo es que no veo interés de su parte por pasar tiempo conmigo. Cada vez que le digo para salir a pasear o para ver una película juntos, me dice que no puede porque tiene sueño. Esa siempre es su excusa, doctora. No sabe cuántas veces he terminado hablando solo en el teléfono porque ella se queda dormida.

Yo no me enojaría con Kassy si su cansancio se debiera al trabajo o al estudio, pero ella tiene sueño porque le gusta perder el tiempo. ¡No hace nada productivo por su vida!

¿Usted cree que debería terminar con ella? Aconséjeme.

OJO AL CONSEJO

Estimado Eduardo, piensa bien las cosas antes de tomar una decisión apresurada. ¿Estás seguro que tu novia no duerme por estar viendo series en la madrugada? Quizás tiene otros problemas que desconoces que la mantienen despierta.

Lo mejor que puedes hacer es ser sincero con ella y decirle lo que tanto te molesta. La comunicación es clave. Suerte.