Magaly Moro

Luana (33 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, me enamoré de Samuel, un chico que solía ser muy lindo, dulce, detallista y cariñoso. Lamentablemente, él fue cambiando con el tiempo y, después de seis meses de relación, me engañó con una voluptuosa chica de su trabajo llamada Daniela. Lo peor de todo es que me enteré porque esta mujer tuvo el descaro de llamarme para contarme del romance que tenía con mi entonces novio.

Me indigné tanto que lo dejé de inmediato. Tenía tanto dolor guardado que dos semanas después de mi ruptura llamé a Daniela y le dije que había recibido varias llamadas de otras chicas para decirme que también tenían una relación con Samuel. Obviamente esto era falso, pero ella se lo creyó y lo dejó. Samu me reclamó, me dijo que era una ridícula y que por mi culpa se acabó todo con Daniela. ¡Fue tan idiota!

No quise sufrir más por él y después de un mes empecé a salir con Mateo, un joven de mi barrio que siempre ha estado interesado en mí. Empecé a subir fotos junto a él en las redes sociales, casi como si fuéramos pareja. Mis amigos se sorprendieron porque jamás compartí en mi Instagram o Facebook que había terminado mi romance con Samuel y mucho menos conté el motivo.

Mi ex aprovechó eso y empezó a victimizarse en sus plataformas, hasta ahora pone mensajes en donde da a entender que yo lo traicioné, cuando eso es falso. Sus indirectas me tienen cansada porque me está dejando como la mala, la infiel. Le juro que no sé qué hacer, ¿cree que deba contar la verdad?

Ojo al consejo

Querida Luana, claro que debes buscar la forma de recuperar tu reputación. Samuel no tiene autoridad para decir cosas de ti, mucho menos si son falsas. Se nota que nunca sintió nada sincero por ti. Primero, habla con él para que pare con las indirectas. Si no lo hace, haz una publicación manifestando que culminaste la relación y destaca que siempre lo respetaste. Luego, evita decir más sobre el tema. Suerte.