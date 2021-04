Magaly Moro

Alexandra (32 años, San Martín de Porres). Ay, doctora, yo sé que para los ojos de una madre todos los hijos son hermosos, pero hay que ser realistas, hay bebés que nacen bastante feítos. Y aunque me apena admitirlo, creo que mi hijo será uno de ellos debido a los genes de su padre.

Jhonny, mi esposo desde hace dos años, no es el hombre más guapo del mundo, pero me enamoré de él porque es trabajador, sencillo y siempre me hace reír. Por eso, me puse muy feliz cuando me enteré que tenía dos meses de embarazo. Sin embargo, me empezaron a entrar dudas cuando conocí a los tres hijos de su anterior matrimonio.

Doctora, no le miento, esos chiquillos son idénticos a él. Tienen la misma nariz aguileña, los ojos hundidos y los labios demasiado gruesos. No quiero sonar cruel, pero, a mi parecer, no son para nada bonitos.

Pero ya sabe, para Jhonny y su exesposa tienen cara de ángeles. Ahora tengo miedo de que mi hijito nazca con esa misma cara, doctora. Debido a este gran temor, me realicé hace semana una ecografía 4D, pero el médico dice que es imposible ver los rasgos del bebé a los cuatro meses de embarazo. Yo sé, doctora, que estoy pecando de superficial, pero no puedo evitar preocuparme por el aspecto que pueda tener mi hijo.

Creo que todas las mamás sueñan con que sus bebés sean hermosos, ¿no cree? Jhonny me pregunta si me está pasando algo, pero no sé si explicarle el motivo de mi inquietud. No quiero lastimar sus sentimientos.

Ojo al consejo

Querida Alexandra, considero que estás exagerando las cosas al pensar que tu bebé será feo. Eso es lo último en que debes pensar, pues el bebé en tus brazos será una gran bendición. Mejor trabaja en tu personalidad, pues creo que te falta madurez, humildad y tolerancia. Olvida este tema y evita mencionarle tu tonto miedo a tu pareja. Disfruta tu embarazo.