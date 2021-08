Magaly Moro

Sandra (28 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Moro, le escribo pensando en que su sabio consejo me ayudará a resolver el problema que tengo con mi novio.

Su nombre es Martín. Él trabaja en una agencia de relaciones públicas. Acude a la oficina tres veces por semana. Siempre va muy formal con corbata, camisa y terno de colores oscuros. Vestido de esta forma se le ve muy guapo y elegante.

Sin embargo, hay una cosa que hace que su buena imagen se vaya al tacho: las mascarillas que usa. Cada barbijo que utiliza tiene varios colores: rojo, amarillo, azul, verde, naranja, entre otros. Le he pedido que deje de usar estas mascarillas multicolores y que se compre otras de un solo color como gris, azul o negro, que me parece que son las más adecuadas para usar en una oficina.

No obstante, no me hace caso. Me dice que él piensa que los tapabocas con varios colores lo hacen ver como una persona alegre y llena de vida, que son justamente características suyas. “Además, me distinguen del resto y eso me gusta”, me ha dicho.

No estoy de acuerdo con mi novio. Opino que una mascarilla con varios colores le quita elegancia a su traje y lo hace ver ridículo. Incluso mi mamá lo ha visto así y me ha preguntado por qué utiliza tapabocas con tantos colores. Yo le he dicho que se las regalaron en el trabajo, por lo que a veces las usa.

Señora Moro, me desagrada mucho que Martín use esas mascarillas. No sé cómo puedo convencerlo de que deje de ponérselas. ¿Usted qué me aconseja?, ¿qué hago?, por favor.

Ojo al consejo

Querida Sandra, te aconsejo que no trates de cambiar los gustos de tu pareja. Martín puede usar las mascarillas o prendas que desee. Si fuera tu caso, seguramente te molestaría que tu novio te esté pidiendo que cambies algo que a ti te agrada. Sé empática y tolerante. Demuestra que realmente lo amas respetando lo que a él le agrada. Mucha suerte.