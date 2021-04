Magaly Moro

Mariella (29 años, Nueva Esperanza). Doctora Moro, necesito su consejo para ponerle fin a una situación que me lastima. Yo siempre he sido muy selectiva en todo, ya sea para elegir un enamorado, amigos o trabajo. Esto me ha traído muchos problemas con mis familiares, quienes siempre han dicho que soy una creída. En fin, recién me está afectando que la gente me vea así.

A pesar de ser una mujer difícil de conquistar, hace un año llegó a mi vida Maicol, un joven arquitecto, inteligente y trabajador que vive en San Miguel. Es mayor que yo por ocho años, pero su edad es lo de menos porque ya estaba cansada de estar con puros chibolos inmaduros. Increíblemente, en todo este tiempo no hemos tenido problemas ni discusiones. Sin embargo, siento que hace unas semanas las cosas están cambiando un poco por culpa de su entorno.

Lo que sucede es que Maicol cumplió años y nos juntamos en un restaurante al aire libre con sus amigos y primos. No éramos muchos, tampoco vaya a creer que somos irresponsables. El punto es que durante toda la tarde - noche sus allegados me estuvieron hablando, pero no me transmitieron buena vibra y, por lo tanto, les respondía de manera cortante. Además, sentía que teníamos diferentes intereses y no había temas en común con ellos. Me sentí súper incómoda. Estas actitudes no le gustaron a los invitados de mi enamorado y, por casualidad, vi que en un grupo de WhatsApp que tienen con mi novio empezaron a comentar que yo era una petulante. Desde entonces, Maicol está distante y raro conmigo, no sé si decirle que estoy al tanto de esa conversación, ¿qué hago? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Querida Mariella, claro que debes comentarle a tu pareja cómo te sientes, para que él pueda frenar ese tipo de comentarios en su entorno. Sin embargo, también debes ser más amable con los amigos de tu enamorado, porque supongo que él los quiere mucho y no quisiera distanciarse de ellos por este tipo de cosas. Pon de tu parte y verás que las cosas mejoran. Suerte