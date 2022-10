Magaly Moro

Mariana (36 años, Villa María del Triunfo). Doctora Magaly Moro, estoy muy fastidiada con mi novio por el perfume que se acaba de comprar.

Llevo cinco años de relación con Marcos, a quien conocí en mi centro laboral. Actualmente, tenemos un emprendimiento en común y una mascotita. Hemos tenido una relación muy saludable y divertida; sin embargo, hace unos meses venimos afrontando algunos problemitas por su aroma.

Lo que pasa, doctora, es que mi chico se ha comprado un perfume muy caro, que ni recuerdo la marca. Desde que lo vio en TikTok, se obsesionó con ese y empezó a juntar el dinero. Cabe recalcar que encima cuesta bien carito.

Luego de mucho, consiguió el dinero y se lo compró como autoregaló de cumpleaños. Llegó a casa super emocionado para probárselo y que yo lo huela. Delante mío empezó a sacarlo de su cajita y se lo puso con bastante emoción. Nunca lo había visto tan emocionado por algo, ya que él es una persona que no suele demostrar sus emociones, pero esta vez sí lo hizo. Inmediatamente, después de ponérselo me pidió que lo huela. Al acercarme casi me dan ganas de vomitar. No se lo dije para evitar hacerlo sentir mal, pero realmente olía asqueroso. Ahora me tiene cansada que para todos los lugares que va, así sea a la sala, se echa ese apestoso perfume. No sé cómo decirle que huele pésimo. Por favor, ayúdeme, doctorcita. ¿Qué hago?

OJO al consejo

Querida Mariana, entiendo tu incomodidad y fastidio, pero por más pena que te dé, debes decirle que su perfume no es tan agradable como él piensa, para que no pase vergüenza en otros lugares. Es tu pareja y no te gustaría que lo vean como apestoso.

Eso sí, al momento de decirle trata de tener bastante cuidado para no herir sus sentimientos. Mucha suerte.