La cena de Nochebuena es una de las más esperadas del año, cada familia se esfuerza en preparar algo suculento para sus seres queridos. Algunos preparan el típico pavo, otros lechón, pollo, carne o pescado.

Con cualquier tipo de carne siempre cae bien una buena ensalada. La primera que pones a tu disposición es de Sandra Plevisani, autora del libro “Las recetas de Navidad de Sandra” (Editorial Planeta).

Ensalada de arúgula y manzana

Ingredientes: 300 gr de tocino cortado en láminas gruesas, 400 gr de arúgula bebe, 2 manzanas peladas y cortadas en tajadas finas, 1 taza de pecanas acarameladas, 200 gr de queso gorgonzola. Vinagreta: ¼ de taza de vinagre de manzana, 2 ½ cucharadas de mostaza de Dijon, 2 cucharadas de miel de maple, 1 taza de aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta.

Preparación: Precalienta el horno 200º C (400º F). Hornea el tocino, dándole vueltas para que se dore por todos lados. Deja enfriar, cortalo en trocitos y reserva. Mezcla en una ensaladera la arugula, las manzanas, las pecanas acarameladas, el queso gorgonzola y el tocino en trocitos.

También te damos otras tres opciones saludables recomendadas por Gianina Berdejo, Médico General de Sanitas, quien asegura que comer rico es importante, pero que es necesario balancer nuestra alimentación.

Ensalada Waldorf

Ingredientes: Deberás juntar en un bowl: lechugas bien lavadas cortadas en trozos, manzanas verdes, perejil picado, apio, uvas pasas y nueces. Aparte, y para tener un aderezo más saludable, puedes mezclar limón, aceite de oliva, yogur de sabor natural, sal y pimienta negra al gusto. Así, estarás evitando las grasas de la mayonesa.

Ten en cuenta dos claves para que esta ensalada sea un éxito: Lava bien las hojas de lechuga, sumergiéndolas unos minutos en un bowl con agua y vinagre; y tuesta ligeramente las nueces para que suelten su aroma característico y aplastarlas un poco en un mortero. Esta es una ensalada fresca y con ligeros toques dulces, lo que la hace perfecta para la temperatura de verano y para acompañar nuestra cena navideña.

Ensalada de quinua

Ingredientes: Ahora es muy simple, y para hacerla vas a necesitar varias porciones de quinua cocida. Si quieres que tenga un bonito efecto visual, puedes preparar esta ensalada con quinua de distintos colores.

Cuando la quinua esté cocida, cuélala y déjala enfriar. Aparte y en otra olla, hierve unos trozos de brócoli y choclo. Corta mitades de tomate cherry y una palta en cubos; asegurándote de que el tomate no desprenda agua y la palta esté suave pero firme. Retira los granos del choclo, cuela las ramas de brócoli y combina todos los ingredientes en una ensaladera. Para el aderezo, mezcla aceite de oliva, vinagre balsámico, sal y pimienta.

Ensalada de espinacas y manzana

Ingredientes: solo necesitas una manzana roja, una verde, un paquete de espinacas, crema de leche ligera, sal y pimienta. Lava muy bien las espinacas y pícalas en tiras delgadas. Aparte, pica las manzanas en trozos pequeños y sin pelarlas. En un recipiente aparte junta la crema de leche con la sal y la pimienta para aderezar tu ensalada.

Esta combinación no solo es deliciosa, sino que también aporta el hierro de la espinaca; que se verá potenciado por el aporte de Vitamina C de la manzana. Si quieres hacerle un pequeño cambio a esta ensalada y brindarle otro sabor, puedes sustituir las manzanas por fresas y obtén un extra de vitamina C.

