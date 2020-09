¿Chris Soifer exageró? ¡Médico legista desmiente su versión! [VIDEO]

¡Qué lío! Cada uno tiene una historia diferente. Esta semana, Chris Soifer se comunicó por enlace telefónico para hablar sobre la denuncia de agresión que le impusó a su ex, Jeyci Pérez, y entre lagrimas contó como se dieron los hechos. Sin embargo, al parecer exageró un poquito, o al menos eso opinan los especialistas.

"Me dio unos golpes en la cabeza que me dieron náuseas. Al momento que me empujó al piso, me golpeó la cabeza, me pateó, porque yo tengo mis nalgas moreteadas, tengo parte de mi espalda también. Ese día no podía mover la pierna derecha porque me dolía demasiado”, contó Chris Soifer a Amor Amor Amor.

Para corroborar su versión, el programa de espectáculos se contactó con el médico legista David Ruiz Vela. "Nunca encontraron lesiones en la cabeza. Desde el punto de vista de la realidad solo se describe obviamente lo que existe, entonces no existía", afirmó el experto tras analizar el exámen médica legal de Chris Soifer.

Según el especialista, "cuando la evalúa el médico solo encuentra dos lesiones alargadas en las nalgas, como si hubiera habido un pulgar ahí puesto". Sin embargo, en sus declaraciones, Chris Soifer afirmó: "Mis moretones son gigantes en la parte de atrás, en la parte de la cadera y la zona izquiera, me duele".

Además, Ruiz Vela señaló que Chris Soifer presenta lesiones alargadas y ovaladas que desde su punto de vista son por digitopresión. "En la clasificación ponen 1 y 4. Según esta clasificación no es un delito, solo será una falta. Y dentro de las faltas, es una falta leve no una falta grave", dijo.

Como se recuerda, el episodio de agresión sucedió el sábado 11 de junio a las 3 de la mañana. El primero en hacer la denuncia fue Jeyci Perez, quien se acercó a la comisaria por la mañana. Chris Soifer hizo su denuncia en la noche y el domingo estuvo en una reunión con las 'michilovers' y hasta de animó a cantar. ¿Estará diciendo la verdad? ¡Solo ellos lo saben!

