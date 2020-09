Terminar en definitiva un matrimonio es difícil, especialmente aquellos que cosecharon más de 20 años juntos. Sin embargo, la separación es necesaria cuando el amor se ha esfumado por completo. Si usted está atravesando por un divorcio, siga las siguientes recomendaciones para culminar este capítulo de su vida con éxito.

Es importante que tenga en claro que todo divorcio le provocará, inevitablemente, una profunda sensación de tristeza, pues recordará con nostalgia los primeros años de matrimonio, los planes, sueños y metas que se plantearon juntos como pareja en algún momento.

Además, debe saber que un divorcio es distinto para cada persona. Hay gente que le resulta un proceso estresante y lento; mientras que hay parejas que se lo toman de la mejor manera y hasta les causa una sensación de alivio. Esto dependerá de cada individuo, de su manejo de emociones y nivel de madurez.

No idealice el pasado

Deje de pensar en lo vivido y acepte que su romance llegó a su fin. Puede que recuerde lo mejor de la ex pareja y extrañe esos aspectos que alguna vez la tuvieron embelesada; no obstante, tenga presente que el divorcio es una medida que usted decidió porque existían diferencias, peleas y distintas personalidades que no encajaban bien juntas.

No hable mal de la otra persona

No es una pelea de quien fue mejor o peor durante la relación. Además de ser una conducta infantil, también puede perjudicar la salud mental de sus hijos, incluso la suya misma. Evite hacer comentarios desdeñosos y mantenga una relación de respeto con la otra persona.

Hablen cordialmente sobre el dinero

Es un tema incómodo de hablar, pero es totalmente necesario entablar el diálogo en situaciones de divorcio. Si no desea que se convierta en una auténtica pesadilla, infórmese o busque un abogado para saber lo que le corresponde y lo que debe dar. La recomendación es que piense objetivamente en sus necesidades y en la de sus hijos. De no ser posible un común acuerdo, solicite la ayuda de un juez.

Asista a terapia

No tema en pedir ayuda, ni tampoco se avergüence de decir que se siente deprimida por haberse divorciado. Es totalmente humano sentirse de esa forma y lo mejor será pedir ayuda profesional. En caso de no hacerlo, corre el riesgo de padecer depresión u otros problemas emocionales.

VIDEOS RECOMENDADOS

Denuncian que nana maltrataba a niño de 2 años

TAQD: Madre denuncia que nana golpeó a su bebé - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR