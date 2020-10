Las grandes rebajas siempre están presentes y puede que estés pensando en visitar tu tienda favorita para aprovecharlas; sin embargo, la “nueva normalidad” desatada por el COVID-19 ha ocasionado que probarnos la ropa como antes ya no sea posible. ¿Qué hacer en esos casos? Echa un vistazo a nuestros consejos.

Antes de ir, es necesario que te pruebes la ropa que ya tienes en el armario, ya sea jeans, blusas y zapatos. Así sabrás si has aumentado algunas tallas durante la cuarentena o si tu peso se ha mantenido.

O también puedes ayudarte de una cinta métrica para saber exactamente cuáles son las medidas de tu cintura, caderas y hombros. Anota todos los números en un papel o en tu celular para tenerlos a la mano. En cuanto al calzado, solo debes medir la longitud de tu pie y el del empeine.

Jeans y pantalones

Una técnica muy popular y conocida es enrollar la cintura del pantalón alrededor del cuello, como si se tratara de una capa. Si la prenda cierra justo al perímetro, entonces has acertado. En cambio, si no llega o sobra demasiado tela, deberás elegir otra medida.

No obstante, este truco no es 100% fiable, por lo que tendrás que comparar el ancho de la cintura de la prenda con tu cuerpo. Esta vez tendrás que confiar en tus ojos y ser totalmente realista: si no estás segura de que te quede bien, entonces no lo compres.

Por último, si eres de las más perfeccionistas, mide el jean o pantalón con una cinta métrica de costura y compara los resultados con tus medidas, las cuales deberás conocer al derecho y al revés. Con esto, no habrá problemas y sabrás que has elegido la talla correcta.

Polos y blusas

Cuando ya tengas la prenda de tu preferencia, sostén las costuras de los hombros y llévalas a los tuyos. Recuerda mantener la espalda recta y la barbilla alineada. Si todo cuadra correctamente, entonces esa es tu talla. Para no tener dudas, anda con alguien a comprar y pídele ayuda.

Calzado

En este caso, el largo del antebrazo también servirá para escoger los zapatos o zapatillas adecuadas. Solo tienes que poner la suela encima de la parte posterior del brazo y ver si coincide. Por lo general, la medida del antebrazo suele ser la misma que la del calzado.

Otro truco es comparar discretamente la plantilla de tu calzado diario con el que deseas comprar. Deberás llevarlo en el bolso y sacarlo para comparar ambas piezas.