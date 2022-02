La dependencia es uno de los problemas que los niños desarrollan como consecuencia de algunos descuidos que cometen los padres al educarlos. Si quieres evitar que tus hijos se vuelvan dependientes atiende a las siguientes sugerencias.

Trata de no darles todo. Tus hijos van a querer que les regales el mundo, pero eso no quiere decir que tú cedas ante todos sus caprichos. Habrá ocasiones donde deberás decirles que “no” y hacer respetar tu autoridad para que entiendan que no siempre van a obtener todo lo que quieran. Recuerda ese viejo dicho de Confuccio: “Educa a tu hijo con un poco de hambre y un poco de frío”.

Impedirles competir. Quizá tú quieras verlos ganar en todo y que nunca se sientan mal por perder ante otros niños. Sin embargo, en algún momento tendrán que aprender que la derrota existe y que a veces toca perder. Si les pones el camino fácil, ellos asumirán que siempre será así y que a fin de cuentas pueden recurrir a ti, porque tú les darás la solución.

Tenerlos siempre cerca. “¿Para qué dejar que los chicos se vayan de casa o de viaje? Mejor les doy todas las comodidades y que sigan seguros cerca a mí”. Jamás pienses así. La independencia es algo que deberás administar según la edad porque cuando sean adultos (y tú no estés a su lado) deberán enfrentar solos los peligros del mundo. Así que tu deber no es sobreprotegerlos, sino prepararlos según su edad, ya que no es lo mismo llevarlos a casa de sus amigos a los siete años, que darles permiso para que vayan a una fiesta cuando tienen 16. El deber es tuyo.