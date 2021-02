Hay veces que los niños son expertos en comer el mismo platillo siete veces a la semana y ¡no se aburren!, y hay otros (que llamamos “quisquillosos, melindrosos o remilgosos”) que examinan todo lo que se comerán y si encuentran algo que no les gusta, simplemente lo rechazan.

Ante esta situación, los papás nos preocupamos de que no estén ingiriendo la cantidad correcta de nutrientes que necesitan para su desarrollo, y por ende, tengan problemas de salud.

Así que una forma de averiguar que tiene una falta de nutrientes o que algo no anda bien en su alimentación es observarlos y detectar cualquiera de estas señales que explican desde ‘Naran Xadul’:

1. Cansancio, somnolencia o depresión

Siempre se dice que un niño sano tiene una energía inagotable. Así que si nuestros hijos prefieren quedarse a ver televisión, dormir o evitar cualquier actividad física, es porque podría tener una deficiencia de hierro.

2. Falta de concentración o problemas de aprendizaje

La deficiencia de zinc está relacionada con el déficit de atención. Si tu hijo no ingiere suficiente carne, vegetales, frijoles o granos integrales, lo más probable es que no logre enfocar su atención.

3. Piel seca

La falta de vitaminas se refleja en la piel, tanto en la textura como en el color, ya que se puede tornar un poco amarilla y pálida. Tal vez le falte hidratación o más ingesta de ácidos grasos esenciales, vitaminas A, E y D, potasio.

4. Pérdida de peso

Es una señal inequívoca de que algo está pasando con el pequeño como una mal nutrición, mala absorción de nutrientes o problemas de salud.

5. Estreñimiento

Cuando nuestro hijo come solo unos cuantos alimentos, es normal que le falten nutrientes como la fibra, la cual ayuda a que su intestino trabaje correctamente.

6. Irritabilidad

Si el niño se la pasa de mal humor, tiene cambios de humor repentinos, llora sin razón o está ansioso, puede que le hagan falta nutrientes o no esté comiendo adecuadamente.

7. Retraso en el crecimiento

Una falta de nutrientes o una mala alimentación se refleja cuando el niño no tiene una estatura y talla adecuadas para su edad.