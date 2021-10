La confianza es un trabajo que toda persona debe desarrollar para alcanzar la felicidad. Es una conquista diaria de pequeños desafíos que se suman hasta alcanzar el objetivo. La pregunta es: ¿podemos llegar a confiar en nosotras mismas?

Para la reconocida psicóloga y conferencista Pilar Sordo, la respuesta es clara: “Toda mujer puede llegar a desarrollar mucha confianza si esta se construye en base al autoconocimiento y el autocuidado”. De eso precisamente nos habla en el último capítulo de Compartiendo Sabiduría, la plataforma digital creada por Tottus para empoderar y promover el crecimiento personal de todas las mujeres.

Pilar nos brinda diversos consejos para tener más confianza en nostras mismas y así conquistar la felicidad que tanto buscamos. Aquí compartimos algunos de ellos:

1. Decirnos cosas positivas y amorosas. Los pensamientos gobiernan gran parte de nuestra conducta. Por ello, es vital que nos digamos cosas positivas cada vez que despertamos e iniciamos nuestro día. “Una amiga mía le llama a eso el desayuno mental. Yo tengo que invitarme a pensar cosas que sean optimistas y amorosas, pero sobre mí misma. Lo que nos digamos determina nuestro día y cómo vemos a los demás. Debemos ser cariñosas con nosotras, amarnos, conocernos. Para eso debemos trabajar en nuestras fortalezas. Si has sido capaz de transitar por duelos, por separaciones o por crisis de autoestima, ¿cómo no vas a ser capaz de desarrolla confianza en ti?”, explica la también escritora.

2. Más acción, menos motivación. Hoy en día es más importante tomar decisiones y ejecutarlas, que solo estar “motivado” para lograr algo. De hecho, según Pilar Sordo, el llamado paradigma de la motivación ha dejado de “existir” con la pandemia. “Está probado que la motivación es una consecuencia de la acción. Uno primero debe hacer los ejercicios para después sentirse bien, no es al revés. Así que nosotras debemos también plantearnos metas y basarlas en la ejecución. La motivación es muy inestable, depende de lo que pase con nuestra vida. Si dependiéramos de ella, no haríamos nada. En ese sentido, el valor de ejecutar las cosas es vital”, sostiene Sordo.

3. Salir de tu zona de confort. Todo cambio implica necesariamente una renuncia. Para Pilar Sordo, salir de la zona de confort significa cambiar y alterar nuestras rutinas para poder alcanzar resultados distintos. “Si quieres lograr eso que tanto sueñas, debes salir de tu comodidad. Nadie puede lograr cosas distintas haciendo lo mismo. Si quieres estar más saludable, vas a tener que levantarte más temprano, empezar a comer diferente y restringirte de cosas. El otro día una mujer me decía: ‘a mí me encantaba comer dulces, era un espacio de mimo en el día. Sin embargo, el placer que me genera el no comerlos y sintiéndome mejor, es infinitamente superior’. Por ello, tenemos que cambiar. Cambia tu forma de peinar, vístete como nadie supone que vas a vestir, sal con una sonrisa, deja de pensar en palabras negativas. Yo no puedo sentarme a decir que confío en mí, si no hago nada para cambiarlo”, indica.