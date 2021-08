Muchas veces esperamos las ofertas que las grandes tiendas nos ofrecen cada temporada para poder adquirir algo con las tres B: bueno, bonito y barato, pero no es necesario esperar tanto. Si deseas comprar a buenos precios lo puedes hacer a través de las páginas AliExpress, Alibaba, Amazon, Ebay, Zalando, entre otras.

Recordemos que hoy comprar por Internet se ha vuelto sencillo, cómodo y rápido. Nos ahorramos las horas de tráfico para ir hasta un Centro Comercial, la aglomeración de personas en el contexto de pandemia y podemos aprovechar las ofertas que muchas veces solo se presentan online. AliExpress es una de las varias aplicaciones de compra que existen. Sin embargo, ha alcanzado gran popularidad por los precios y ofertas que tiene

¿Qué es AliExpress y qué podemos encontrar?

AliExpress es una web china, donde miles de vendedores de todas partes del mundo, en especial de origen asiático, ofrecen cientos de productos a través de una tienda en línea. La variedad de productos y precios que puedes encontrar es enorme, aunque las ofertas que se presentan deben evaluarse también por un factor clave: el costo de envío

Esta web presenta gran variedad de categorías como moda de hombre y mujer, telefonía y comunicaciones, informática, electrónica, bisutería, relojes, hogar, mascotas, bolsos y calzados, juguetes e infantil, deporte, salud, belleza y hasta bricolaje y herramientas.

Aliexpress

¿Quieren comprar barato? Esto son los trucos

Usa cupones y monedas: Estos cupones son cheques de regalo que te dan los vendedores o la propia tienda AliExpress y los puedes obtener cuando compras cierta cantidad de dinero. También los puedes conseguir jugando en la página. Aprovecha las ofertas: La web siempre tiene buenas rebajas en ciertas fechas del año. Por ejemplo, el 11 de noviembre donde realiza el ‘Black Friday’. Habitualmente son comunicadas en su aplicación. Encuentra los freebies y llévate artículos gratis: Los freebies son productos que los vendedores regalan de forma limitada. Lo hacen para promocionarse y ganar reputación. Un buen comentario garantiza que otras personas también se interesen por el producto. Para llevarte estos freebies tienes que estar muy atento. Solo debes pedirlo al vendedor, quien lo sorteará entre los que lo hayan solicitado. Uno de ellos puedes ser tú. Verifica los diferentes precios: Al tener tantos vendedores en la página puedes comparar precios y ahorrarte algo de dinero. Recuerda poner atención a las recomendaciones u opiniones, no solo te fijes en el precio sino en la calidad del producto. Ahorran a través de su App: Ali Express te da diferentes descuentos si compras desde su App y pagas con la tarjeta Bnext. Por ejemplo, contarás con un 2,30% de reembolso si compras productos de electrónica y un 6,92% si compras productos no electrónicos.

¿Cómo identificar a un buen vendedor?

Ojo, al tener tan alta variedad de vendedores ofreciendo miles de productos debes tener cuidado al momento de comprar. Por eso te aconsejamos:

Asegúrate de la cantidad de ventas que tiene el vendedor o el producto. Asimismo, en las opiniones y valoraciones de los usuarios.

Sospecha si el precio del producto está muy por debajo de lo normal. Si bien estás buscando ofertas, puede que el producto no sea original o su calidad no sea la mejor.

Examina las valoraciones de los usuarios y sus opiniones sobre el producto. Verifica la calidad y el tipo de compra que han realizado usuarios anteriormente.

Constata la buena valoración del vendedor. Las buenas empresas online se preocupan por su ‘estatus’ en la web y tratarán de que te lleves la mejor impresión en todo el proceso de compra.

AliExpress

Formas de pago y envío

Recuerda que Aliexpress solo acepta pagos a través de una tarjeta de crédito o débito. Tras la compra, el producto llegará en aproximadamente tres semanas o un mes y por lo general no se paga aduanas siempre que elijas el envío ordinario o correo postal. Es más lento el envío por DHL, UPS o Fedex.

En general es recomendable comprar a través de esta página si no tienes urgencia por el producto. No obstante, debes evaluar la calidad pues hay productos chinos muy baratos. Si recibieras un producto que no pediste o está defectuoso solo tiene que abrir una disputa y la misma página tratará de conciliar entre las partes afectadas.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce todo sobre el nuevo reglamento para usar bicicleta

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) advirtió que los ciclistas que no respeten las normas y las señales de tránsito podrían ser sancionados, desde el 3 de setiembre, con multas que van desde S/22 hasta S/352.