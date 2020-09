Por: @pepetorrejon | Al parecer la Foquita Farfán viene generando más de un comentario en redes sociales por el supuesto interés en la modelo y empresaria Jamila Dahabreh, a quien al parecer le ha comenzado a echar el ojo en las redes sociales y esto se vió comprobado por el reportaje emitido en canal 2.

¿Pero quién es Jamila Dahabreh? Conocida por su carrera de modelo, la rubía empresaria es ahora toda una joven diseñadora de moda con una tienda en el centro de San Isidro especializado en los vestidos de noche y cocktail.

En la entrevista realizada por el canal 2, Jamila señaló "Si, es buena persona, es una buena persona. No somo tan amigos pero si, todo bien. Es un caballero, en verdad. Es una buena persona. Lo que conozco de él, es súper... súper bien".

Además le preguntaron sobre si había pisado alguna vez el famoso "Bunker" a lo que la rubía reposndió un tanto indignada "No! No he ido, no me ha invitado. No me ha invitado a sus fiestas ¡No me ha pasado la voz... se pasa! ¡Se pasó!"

Y es que Jamila es una activa personalidad en las redes sociales y como no ganar la cantidad de likes que genera, los cuales incluyen likes de Farfán, pues sus sugerentes fotos si que dan de qué hablar.

Como cuando subió fotos posando en un Yate durante unas vacaciones o cuando compartió unas fotos donde se la veía luciendo un sugerente bikini de dos piezas y con un sinfín de cordones que dibujaban su explosiva figura.

Sin duda alguna, la rubia modelo y empresaria reúne todo los requisitos para ser una nueva #ChicaFarfán pues no es ningún secreto que al jugar de futbol le encantan las rubias.

