Traer una una vida al mundo es un episodio maravilloso. Pero, ¿qué para cuando estamos esperando a uno, dos o hasta tres bébés? El sitio web Papis por primera vez nos revela los tipos de embarazos múltiples.

Los Gemelos. Los hermosos gemelos o mellizos idénticos, son el resultado de un único embrión, creado por un espermatozoide y un óvulo, esta maravilla de la naturaleza es increíble pues un óvulo se divide en dos y por ello se les llama embriones monocigóticos, genéticamente idénticos, por ello es que los tiene el mismo sexo.

Algunas veces, me han preguntado, ¿pero en mi embarazo gemelar tenía dos sacos, como los mellizos, entonces, los míos son mellizos? La respuesta a esta pregunta es que va depender del momento en que se produce la división del embrión para saber si tienen placentas y sacos por separado o pueden estar en un mismo saco amniótico. Por ello es que hay gemelos que así como comparten una sola placenta y saco, hay gemelos que comparten uno sólo. #NaturalezaeresINCREÍBLE ¿O no?

Los Mellizos. La maravilla de los mellizos, se forman cuando DOS óvulos que llegaron a tu útero(pueden ser 3 o mas) son fecundados por DOS espermatozoides distintos. A estos embriones se les llama dicigóticos y no son idénticos, en cuanto al sexo del bebé puede ser igual o diferente. Existen casos de mellizos parecidos, pero no en su totalidad como los gemelos. Trillisos o más. Se les denomina monocigóticos, bicigóticos o tricigóticos(3 óvulos fecundados por 3 espermatozoides). Es por eso que a veces vemos trillizos identicos, trillizos no identicos o una combinación de ambos. Te puede interesar: El abrazo de mamá puede calmar el dolor en bebés prematuros