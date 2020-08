Esta semana Jesús Alzamora y María Paz González Vigil vieron que sus sueños se hacían realidad con la llegada de Vicente, su primogénito, una bello niño que nació pesando los 3.5 kilos la tarde del martes.

Antes del nacimiento, la pareja había dado una entrevista exclusiva a la revista “¡Hola! Perú”, donde compartieron con los lectores cómo fueron los meses de preparación para este importante etapa en sus vidas.

A lo largo de la conversación, los conductores de televisión detallaron que el embarazo de María Paz González Vigil no fue planeado, pero cayó como la mejor de las sorpresas.

"No tenía idea de mi estado. La noticia nos asombró a los dos. Fui al ginecólogo para un chequeo anual. Tenía un retraso, pero pensé que era por un quiste. No tenía síntoma alguno. Recibí un correo con el resultado del examen, en el que él también estaba copiado. Me quedé sorprendida", detalló la modelo.

Para su sorpresa, Jesús Alzamora leyó el correo electrónico poco antes de iniciar el programa que conducía en Latina, “Los reyes del playback”. "Salí al aire con esa noticia. No lo estábamos buscando en ese momento, pero si pasaba, genial", contó el conductor.

Ambos personajes expresaron que priorizarán el cuidado y la educación de su hijo, buscado organizar mejor sus tiempo entre las grabaciones de sus programas en la televisión.

"Lo había visto en televisión y me parecía lindo, pero no pensé que lo conocería. En el 2012, me lo encontré en un evento y le coqueteé. Jesús estaba acompañado de un camarógrafo y yo justo necesitaba uno para un proyecto que estaba armando. Le pedí el número telefónico al camarógrafo, pero no tenía batería en su celular. Entonces, Jesús me dijo que apuntara mi número en el suyo y que él se lo daría luego, también aprovechó y apuntó su número en mi teléfono", comentó María Paz en una entrevista a "Ellos y Ellas".