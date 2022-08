A sus 72 años, doña Victoria Huaman López mantiene intacta la pasión por la cosmetología que la arrojó a estudiarla en las aulas de la escuela tecnológica de su natal Huancayo, cuando aún no alcanzaba ni la mayoría de edad. “Cuando me vine a Lima para trabajar en la casa de una señora francesa, le dije que quería terminar mis estudios secundarios y seguir estudiando cosmetología. Y ella respondió: ‘eres una chica muy inteligente y te voy a llevar a mi peluquero’. Me encargó con él y le dijo que yo era como una hija”, recuerda con los ojos iluminados y una amplia sonrisa.

VOCACIÓN HEREDADA. Desde esa fecha ha trabajado incansablemente y hoy no solo goza de gran prestigio y dirige un concurrido salón en Miraflores, donde atienden a ejecutivas, profesionales y hasta artistas de televisión, sino que, también, ha hecho realidad un sueño de la mano de su hija Lorena: abrir una escuela de cosmetología a la que bautizaron con sus nombres “Lorena Andrea”. “Esta carrera te permite trabajar a corta edad. Muchas de nuestras egresadas ya están triunfando en el mundo de la cosmetología”, expresa su primogénita, quien, además de estilista y cosmetóloga, es egresada de la USMP como administradora de negocios internacionales.

Ella heredó la pasión de su madre y ahora ambas trabajan arduamente por impartir todos sus conocimientos a un bajo costo en el distrito de San Juan de Lurigancho. “Los alumnos de ‘Lorena Andrea’ egresan creando su empresa o trabajando. Les inculcamos las ansias de convertirse en futuras empresarias. Desde el inicio les enseñamos todo lo necesario para que salgan bien formadas”, sentencia doña Andrea.

TENACIDAD. Con más de 40 años dedicados al mundo de la belleza en los que ha recorrido diferentes escuelas de cosmetología de Italia, Francia, España, Argentina y Chile, para la veterana estilista el secreto para perdurar y distinguirse en este rubro es “hacer las cosas con amor y lealtad, ser justa, evolucionar y aprender porque la peluquería está en constante innovación”. Con esa filosofía forman a las futuras profesionales del maquillaje y el cuidado del cabello. Por otro lado, también realizan campañas sociales en los AAHH del distrito, brindando servicios gratis de cosmetología.

“Siempre quise enseñar y ahora me siento satisfecha al ver a las alumnas muy contentas. A mí me gusta mi profesión y por eso sigo trabajando. Si son solteras, avancen, estudien, viajen, la peluquería tiene que ser grande”, finaliza doña Andrea.

ALGO MÁS. En ECLA realizan diferentes eventos durante el año como concursos de peinados, maquillaje, etc., así como seminarios dirigidos por diferentes estilistas profesionales reconocidos en el mundo de la belleza nacionales y extranjeros, para reforzar y motivar a sus alumnas a superarse cada día.

La escuela de cosmetología “Lorena Andrea” dicta clases en los cursos de carrera y cursos libres de especialización como barbería, que cuentan con gran aceptación por parte de otras estilistas de la zona.

FICHA

Me llamo Lorena Sotelo Huamán

Tengo 40 años

Estudié: Administración de Negocios Internacionales

Centro de Estudios: Universidad de San Martín de Porres

Una frase que me gusta: “Lo posible está hecho, lo imposible lo haremos”.

Recientemente, han lanzado su aplicativo ECLA para realizar un seguimiento detallado a sus alumnos. Disponible en Play Store.

15 de marzo del 2014 se mudaron a la quinta cuadra de la Av. Malecón Checa, en la Urb. Zárate.

Búscalos en Facebook como Lorena Andrea Ecla Zarate SJL

Página web: www.lorenaandrea.com