¿Crisis a los 40? Denisse Dibós hizo fuerte confesión en Pandora Slam [VIDEO]

La actriz, Denisse Dibós fue la invitada especial del programa Pandora Slam, -que se transmite a las 10 a. m. por Willax TV, y que es conducido por la conductora Jannina Bejarano, y realizó revelaciones que nos han dejado impactados.

Entre sus confesiones, la también productora de teatro reveló detalles cuando cumplió 40 años. En ese momento, Denisse aún no era madre y al llegar a las cuatro décadas sintió la necesidad de concebir un hijo, pero tuvo muchos miedos.

"Todo mi vida he soñado con ser mamá. No era algo que me quitara el sueño, solo era algo que no se daba , no me había casado, no tenía pareja, ni una relación larga, de 2 o 3 años, como para decidir tener hijos. Yo estaba casada con mi trabajo, con mi Preludio, mis obras (..) Pero me acuerdo que cuando cumplí los 40, me hice una fiesta con mariachis y a los pocos días dije: ¡wow! Sí, tengo ganas de tener mis hijos ¡ya! tengo 40 años", expresó.

Según Dibós, recién cayó en la cuenta de que el tiempo había pasado. "Me dije, ¿qué te cree, una chicola? Tienes 40, ya no vas a poder tener hijos. ¿Cómo se me pasó la vida de esta manera? ¿En qué he estado pensando", contó, entre risas.

Sin embargo, reveló que el paso del tiempo había volado, pero en todo momento ella se sintió muy feliz con su vida.

"Estuve tan metida en lo mío que no he estado sufriendo por no tener hijos o estar casada. Pero llega un momento en el que el reloj biológico hace tic tac escandalosamente, es la realidad, después ya no vas a ser fértil. Y ahí me entró como una cosita, pensé, "Dios mío se me pasó, ya no voy a poder tener hijos". Entonces me fui donde un doctor y le pregunté, ¿qué hago?. Al final de todos los exámenes me dijeron que estaba como chibola de 20, pero congelé mis óvulos. Al poco tiempo conocí al padre d e mi hija", finalizó la rubia.