¿Cuáles son las cosas que debo comprar para recibir a mi bebé en casa?

Las madres primerizas tienen muchas dudas con las que no saben que realizar ante la llegada del bebé luego del embarazo, y sí sabemos que es un momento tenso, por ello es importante que tengas claro qué cosas debes comprar para poder recibir en paz a tu bebé sin que nada te falte.

Recuerda que todo depende de cómo quieras decorar su cuarto pero si existen ciertas piezas que deben estar ahí para que no exista algún inconveniente. ¡Mira la lista!

Accesorios. El cuarto debe tener accesorios pegados en las paredes para que el niño entretenga su vista y accesorios pequeños donde puedas localizarlo y pueda empezar a tocar. Eso sí, recuerda que no sean demasiados pequeños, pues los bebés se encuentran en la fase oral, una época donde se meten todo a la boca, así que cuidado.

Mordedores. Sí, como lo explicaba antes los bebes se llevan todo a la boca por lo que se debe tratar de comprar biberones y mordedores suaves para que no dañen su boquita. La recomendación más importante es que todos los elementos deben estar desintoxicados para que no cause alguna molestia en la barrigita del recién nacido.

Alfombra. Muchos médicos infieren en que no se debe colocar una alfombra en el cuarto pero algunos recomiendan, que sí, sobre todo cuando quieren empezar a rodar o pararse, ya que este accesorio puede reducir la fuerza de la caída ¡Así que piénsalo bien!

Cremas. Sí el aceite y cremas especiales son necesarias para el cuidado del recién nacido, por lo que debes tratar de tenerlas todas de la misma línea para que su baño y cambio de pañales sea mucho más simple.

100% algodón. Es importante que cuando se realicen las compras verifiques que todas las prendas que hayas comprado sean de algodón por que una tela de mala calidad puede causar una reacción alérgica al bebé.