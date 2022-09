Las elecciones Municipales y Regionales 2022 están cada vez más cerca y es importante estar informado para emitir un voto responsable. Por eso, Promsex, Centro de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, ha impulsado la campaña ‘Voto por la igualdad’ para reflexionar sobre los pendientes que han dejado las autoridades en materia de los derechos y políticas a favor de la comunidad LGBTI.

“El objetivo de la campaña ‘Voto por la igualdad’ es informar a la población sobre las propuestas que las organizaciones políticas presentan para garantizar los derechos de las personas LGBTI. Además, intentamos a través la página ‘votoporlaigualdad.pe’ visibilizar las candidaturas LGBTI a nivel nacional”, explica al grupo El Comercio, Alexandra Velasque, asistente de Fortalecimiento de Capacidades de Promsex.

Velasque aclara que la intención de la página no es apostar por una candidatura o por algún partido político en específico, sino informar con base en las propuestas que estos presentan en sus hojas de ruta para los siguientes 4 años de gobierno. Otro objetivo que tienen trazado es contribuir al debate público sobre los problemas que aquejan a la comunidad LGBTI.

“En principio sabemos qué hace muchos años el reconocimiento y la visibilidad de derechos humanos de las personas LGBTI, sigue siendo parte de la agenda pendiente... Los políticos no toman interés, somos muy pocas las personas (o instituciones) que realmente establecen líneas de acción u otros mecanismos para seguir fortaleciendo las bases, normativas o el trabajo con las personas LGBTI a favor de las defensas de sus derechos”, lamenta.

“En principio sabemos qué hace muchos años el reconocimiento y la visibilidad de derechos humanos de las personas LGBTI, sigue siendo parte de la agenda pendiente", señaló la vocera de Promsex. (Foto: Captura de pantalla)

Garantizar que se respeten sus derechos

La vocera de Promsex precisa que se deben reconocer y visibilizar las necesidades de este sector de la población, que suma aproximadamente más de un millón y medio de personas, debido a que impactan sobre la comunidad LGBTI y sobre toda la sociedad.

“(Por ejemplo) La violencia estructural sobre las personas trans no solo se basa en relación con el poco acceso a los sistemas de salud y educativa, si no hay una problemática sobre la ley de género que tiene a cargo el Congreso de la República... Hay una violencia sistemática contra ellos. Además, hay una violencia política de no querer representarlos para que se respeten y reconozcan sus derechos”, explica.

La violencia estructural sobre las personas trans no solo se basa en relación con el poco acceso a los sistemas de salud y educativa, si no hay una problemática sobre la ley de género que tiene a cargo el Congreso de la República. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP)

No hay propuestas en favor de la comunidad LGBTI

Existen ocho candidaturas para la alcaldía de Lima Metropolitana de Lima, pero ninguno de ellos ha realizado una propuesta específica para garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación de la comunidad LGBTI, asegura la vocera de Promsex.

“En Lima metropolitana no hay ninguna propuesta dentro de los planes de gobierno (de los actuales candidatos) para establecer la continuidad o el fortalecimiento de la ordenanza 2160 que promueve y sanciona todo tipo de manifestación violenta contra las personas LGBTI, en razón de orientación sexual. Ya existe (la ley) solo sería fortalecer, vigilar y fiscalizar la ruta de denuncias que ya existe... Esa ordenanza no tiene mayor interés por parte de la agendatura porque no están presentes en un plan de gobierno”, reflexiona.

(Foto: Página web Voto por al igualdad)

VIDEO RECOMENDADO

Nueva Ley de Teletrabajo: ¿quién deberá asumir los costos de luz e internet?

El Congreso de la República aprobó por insistencia la nueva Ley de Teletrabajo. Uno de los cambios más importantes es si la empresa asume o no el costo de los servicios como luz e internet. Conoce todos los detalles en este video.