Las ofertas y descuentos siempre son sinónimo de caos y, por lo general, suelen acabarse rápidamente. Sin embargo, si toma en cuenta algunas pautas, es probable que llegue a tiempo. En marco al Cyber Wow, el popular evento de comercio electrónico que se llevará a cabo del 5 al 9 de julio y que reunirá a más de 160 marcas, le brindamos algunas recomendaciones para que aproveche al máximo estos días de locura de ventas online .

1 Enfocarte en lo que deseas comprar

Al ver todo tipo de ofertas, es posible que quieras adquirir mil cosas; sin embargo, mientras te distraes, corres el riesgo de que los descuentos o productos que realmente necesitas se terminen. Aunque parezca un consejo sencillo, es muy efectivo: apenas empiece el Cyber Wow, busca el producto o servicio que requieres.

2 Comparar precios y productos

También ayuda mucho informarse sobre el precio regular de lo que quieres, para evaluar si te conviene hacer la compra no. Asimismo, compara los precios en diferentes tiendas o webs, así sabrás cuál es más barato y tu inversión habrá valido la pena. Una de las novedades de esta edición es la participación de las marcas de moda North Face, Gap, Kipling y Banana Republic, que se suman a las que ya vienen participando en ediciones anteriores como H&M, Reebok, Adidas, Platanitos y más.

3 Establecer un presupuesto

Es necesario fijar un monto específico para gastar, sobre todo en este tipo de eventos, ya que la tentación por comprar mil cosas es grande. Debemos ser capaces de respetar ese presupuesto y utilizarlo según lo que se había planificado. De esta manera, evitaremos endeudarnos comprando productos o pequeños caprichos de última hora.

4 Lee a política de pagos, cambios y devoluciones

Lo que haber sido la compra del año, podría verse opacada si no nos informamos de la política de pagos, cambios y devoluciones. Cabe resaltar que la pandemia ha cambiado también la experiencia de las compras, por esta razón, por ejemplo, algunas tiendas ofrecen un periodo de tiempo para el cambio y devoluciones. No obstante, insistimos en indagar con detenimiento sobre estos datos. ¡Guerra avisada no mata gente!

5 Compra segura

Para tener una experiencia de compra más amigable en el Cyber Wow, evento, organizado por el comité de E-Commerce del Interactive Advertising Bureau - IAB Perú,4 se cuenta con la participación de plataformas de E-Commerce tales como Niubiz, MiTienda, GetJusto, entre otras.

Las personas que accedan a la página web https://cyberwow.pe/ a partir de las 00:00 hrs. del 5 al 9 de julio, encontrarán descuentos en más de 160 marcas, entre ellas supermercados, mejoramiento del hogar, tecnología y decoración. También se encontrarán tiendas retail.

