¡De antología! Las peleas en vivo de la televisión peruana (PRIMERA PARTE)

A veces, los ánimos se calientan y pueden explotar en una pelea en el lugar menos indicado. La televisión peruana no ha sido ajena a estos altercados que pasaron a la historia. A continuación, esta es la primera parte de los más controversiales casos:

VALCÁRCEL VS. DIBÓS

En el 2012, la presentadora Gisela Valcárcel fue noticia pero no por los polémicos participantes de su programa. En el reality de canto Operación triunfo, la conductora tuvo un fuerte altercado con el profesor de la academia, Diego Dibós. ¿El motivo? La concursante Marcela Navarro se quejó por la pista que la acompañó.

“ A los que se encargan de los arreglos musicales les pido seriedad y dedicación al mil por ciento. Que alguien quede en sentencia por pistas que no estuvieron a la altura de sus voces es algo que no se puede repetir en ‘Operación triunfo’… No solo se trata de hacer un trabajo bueno sino extraordinario”, expresó la rubia.

Al escuchar este mensaje, el cantante sostuvo lo siguiente: “Y o me pregunto cómo pueden hacer pistas extraordinarias cuando hacen cantar a la gente de producción, como Brenda…, y no tienen presupuesto para contratar ni cantantes. Y yo sí sentí que la pista estuvo de acuerdo al tono de Marcela”.

Ante esta respuesta, Valcárcel respondió: “ Si la pista estuvo en los tonos que se debía a Marcela, yo te pediré disculpas; si no fue así, tú deberás pedírmelas a mí en el próximo programa”.

VALCÁRCEL VS. CANTANTE DE LOS PRISIONEROS

Pero esa no fue su primera pelea. En 1998, la Señito tuvo un fuerte enfrentamiento, pero esta vez con Jorge González, líder de la banda Los Prisioneros, por negarse a cantar un tema en el programa.

CULISUELTAS VS. WACHITURRAS

En el 2012, el programa Amor, amor, amor fue el escenario para la agresión verbal y física entre las cantantes Las wachiturras y Las culisueltas, quienes se agarraron a golpes en plena transmisión. De acuerdo a una declaración para el portal Peru.com, la mamá de una de las integrantes de Las wachiturras terminó con la cabeza herida por defender a su hija.