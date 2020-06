Delia Casanova: ¡mamá de Fabricio Jerico (el 'Protagonista' de Yahaira) aclaró supuesto romance! [VIDEO]

¡No lo puedo creer! Delia Casanova fue una bailarina muy conocida y polémica, ella es la mamá de Fabricio Jerico, uno de los integrantes de 'Los Protagonistas' de Yahaira Plasencia, con quien la cantante ha sido vinculada recientemente.

A todo esto, Delia Casanova ha declarado para el programa Espectáculos: "Acá hay una gran amistad, lo vuelvo a repetir, se conocen desde muy niños, es más Fabricio fue el primer amigo de Jorge (el hermano de Yahaira) y luego fue amiga de Fabricio, se conocen años".

Pero además, Delia Casanova confesó que cuando se enteró de la noticia del supuesto romance se rió mucho al respecto junto a su hijo Fabricio Jerico.

También Delia Casanova habló del rumor del supuesto romance y dijo esto: "Yo la verdad hasta el día de hoy yo sé que no, no y no... lo que yo sé", sostuvo la mamá del músico, negando así el romance entre Yahaira Plasencia y Fabricio Jerico.

