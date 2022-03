Una vez más Demi Lovato nos vuelve a sorprender , mostrando su apoyo a la comunidad GLBT, en su presentación en los premios Billboard Music Awards.

Su mensaje no fue con palabras sino con una camiseta que tenia puesta durante la presentación de su canción Cool for the summer. Dicha camiseta tenia el clásico icono de servicios higénicos, pero en el que se ve una mezcla entre el sexo femenino y el masculino como manera de exigir igualdad.

Y todo ello se debe al hecho de que en el estado de California se ha propuesto una polémica ley en la que estiman sancionar a las personas transgénero que no usen baños públicos identificados con su “sexo biológico”.

Motivo por el cual la novia de Valderrama y su compañero de gira Nick Jonas han suspendido su presentación en dicho estado, como muestra apoyo en contra de la protesta para eliminar la controversial legislación.

Lee también: ¡Demi Lovato y nick Jonas cantan en la calle! [VIDEO]