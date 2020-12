De seguro alguna vez ha intentado recrear un look de ojos que ha visto en un anuncio y se ha desilusionado por no obtener el mismo resultado favorecedor. ¿Qué ha fallado? La clave de este error radica, nada más y nada menos, que en su color de ojos y en los colores de sombra que ha utilizado al momento de maquillarse, los cuales probablemente no le combinan bien.

Como regla general, cada color de ojos debe contrastar al tono de las sombras para intensificar la mirada y que esta sea el centro de atención. Por ello, siempre busque colores opuestos al suyo en diversos rango de color.

Por ejemplo, para los ojos de color azul las tonalidades perfectas son los rosados, beige, melón, lilas, anaranjados y marrones. Eso sí, el azul y el verde no suele contrastar lo suficiente y hará que este color de ojos pase a segundo plano.

Por otro lado, las ojiverde pueden probar una gran cantidad de variantes de marrones pardo, rojizos, morados y dorados. Lo ideal es que tengan un sub-tono café para resaltar tan único color de ojos.

Por último y no menos importante, los ojos de color marrón o casi negro intenso tienen un gran divesidad de alternativas, ya que casi todo les queda bien. Si lo que usted busca es impactar, le aconsejamos que pruebe por tonos fuertes de azul o verde. O también dorados, morados y rosados para un look más divertido y de día. Evite a toda costa llevar colores grisáceos, ya que no le favorecerá y hará su mirada más cansada.