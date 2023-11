Muchas de las mas recordadas figuras de Hollywood el pasar del tiempo les ha cobrado un gran fortuna , y que mejor forma d epago que su fisíco.

Primero tenemos a Brendan Fraser (44 años) :

El recordado George de la selva, ya no podra treparse más por sus lianas en la jungla. Ahora solo podremos verlo en papeles secundarios, ya no será mas el galán de las peliculas.

Otra de las estrellas en la lista, es la popular cantante Cristhina Aguilera (35 años) la interpréte de 'Pero me acuerdo de tí' , no se acordó de seguir la dieta, no obstante en recientes declaraciones, ella ha dicho que se siente orgullosa de su peso actual.

Russell Crowe (52 años): Apesar de que varios de su compañeros han pasado a la lista de 'Maduritos hot' , él no puedo cúmplir con los requesito requeridos, y eso lo podemos confirmar.

Una de las estrellas que mas se le venía venir el pago del señor tiempo, es nada mas y nada menos que la recordadísima Linsay Lohan (29 años) , pese a no cumplir aún los 30 años , la eterna chica mala de Hollywood, luce como una abuelita de 50.

Y por último tenemos a al actor Gerard Butler (46 años), no sabes que es lo que le pasó al guapisímo actor de la pelicula 300, pero como se puede observar, parece que se olvido de ir al gimnasio.





