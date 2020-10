Hoy se celebra el Día Mundial del Huevo, un ingrediente consumido en todos los hogares peruanos. Sin embargo, lejos de contarle sobre las recetas que puede preparar con este producto, es necesario que conozca de sus increíbles propiedades para conseguir un cabello sano, sedoso y brillante.

De hecho, este alimento suele utilizarse bastante en el mundo de la belleza, como en mascarillas, cremas, lociones y geles. Siguiendo con esa línea, no es novedad que el huevo sea el candidato perfecto para darle vida a un cabello quebradizo y dañado.

¿La razón? La yema es rica en grasas, proteínas y es un potente humectante por naturaleza. Por otro lado, la clara contiene enzimas que eliminan bacterias y remueven el exceso de grasa. Juntos son la combinación ideal para reconstruir los folículos capilares y aportar grandes beneficios que te contaremos a continuación.

Elimina la caspa

Así es. Si estás desesperada por eliminar el cabello lleno de caspa, el huevo es la opción correcta para combatir este problema. Lo que debes hacer es aplicar sobre el cabello húmedo, dejarlo reposar por 15 minutos y retirarlo con abundante agua. Luego, lava tu cabello como normalmente lo haces.

Proporciona suavidad y brillo

Una melena seca y opaca no es para nada linda. En estos casos, use un huevo entero sobre todo el cuello cabelludo, masajee con la yema de los dedos y retire. Recuerde no usar la secadora, ni algún otro instrumento de calor. Verá que su cabello estará luminoso y con un aspecto muy saludable.

Evita la caída del cabello

Su alto poder en biotina, usada comercialmente para tratar la pérdida del cabello y las uñas quebradizas, hará que el folículo sea más fuerte y que no se rompa con facilidad. Asimismo, crecerá con más fuerza y resistencia.

Hidrata de la raíz a las puntas

Recupera la hidratación perdida por el constante uso de calor o tintes. La mejor manera de hacerlo es mezclar la yema de huevo con nuestro champú habitual. Después, masajear el cuero cabelludo con movimientos circulares y dejar actuar por dos minutos. Por último, enjuagar con agua tibia, nunca caliente.

Combate la grasa

El huevo tiene todas las propiedades para equilibrar la producción de sebo de las glándulas sebáceas que suelen acumularse en la raíz. En ese caso, necesitarás solo la clara y, al igual que el punto anterior, deberás mezclarlo junto con tu shampoo y repetir los mismos pasos.