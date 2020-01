¡5 looks que nos demuestra que Diana Sánchez es una apasionada por la bijoux XL! [FOTOS]

Por: @pepetorrejon | Con una legión bastante grande de seguidores, Diana Sánchez se ha ganado un lugar indiscutible en el corazón de muchos jóvenes que la ven como un ejemplo a seguir.

Joven, comprometida con su trabajo, con una carrera intachable y con una personalidad arrolladora, Dania Sánchez es una de las pocas chicas reality que han sabido separar su vida personal del ámbito laboral, teniendo un claro enfoque en la influencia que ella tiene sobre los más jóvenes y que cualquier cosa que ella diga o haga será tomado como ejemplo.

Es por eso que hoy, tomándola como un modelo a seguir, hemos seleccionado los 5 mejores looks con collares XL que la guerrera ha compartido a través de su cuenta de instagram de los cuales podemos tomar algunas ideas para imitar su estilo al momento de vestir.

Comenzamos con una clásica combinación: Little Black Dress + Statement Collar. Este match no tiene pierde pues como podemos ver en el video compartido por Diana en su perfil de instagram, el look es un simple vestido negro donde lo que más llama la atención (aparte de su perfecto peinado y maquillaje) es el collar en formato XL de varios colores que hacen del look un total acierto (puntos extras por las maxi gafas negras estilo eye cat).