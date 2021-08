La querida, respetada y siempre recordada, doña Petronila González, hizo un pequeño stop a sus quehaceres para brindarnos una corta pero bonita entrevista. Esta vez, la mamá del goleador Paolo Guerrero hizo un recorrido por su niñez, habló de su querida madre y, también, nos comentó cómo es su relación con sus 20 nietos y 3 bisnietos. “Algunos me llaman Peta, ya que fui abuela muy joven, pero me guardan respeto y amor y es recíproco. (...) para mí mejor que me digan Peta, cuando me dicen abuela es como si llamaran a mi mamá, sonaba muy vieja” (risas). Asimismo, la popular Doña Peta, quien actualmente es Embajadora de Supermercados Metro, contó cómo atravesó esta dura pandemia.

A lo largo del tiempo hemos sido testigos de los momentos duros que le ha tocado vivir y siempre se ha mantenido fuerte, firme. ¿A qué le teme, doña Peta? Al único que hay que temerle es a Dios, además de respetarlo. Por él, siempre pienso que debo hacer las cosas bien, por él hago todo lo que sea posible e incluso lo imposible.

Esta pandemia ha generado mucho dolor porque muchas personas perdieron a sus seres queridos. ¿Cómo ha vivido esta cuarentena? ¿le ha tocado despedir a seres cercanos? Sí, ha sido duro para todos los peruanos. En mi caso, se fue mi hermana y algunos grandes y queridos amigos. Lamentablemente, nos toca ser más fuertes y recordarlos con cariño, y es que la vida misma te enseña ser más fuerte. Esta pandemia pasará y nos hará más fuertes como peruanos.

Usted es considerada en el país como una madre ejemplar. Me gustaría saber cómo fue su madre, ¿qué heredó de ella? Mi madre era una mujer ejemplar, trabajadora, luchadora, y nos enseñó que luchando puedes llegar a donde quieras. También nos enseñó que siempre hay que ser humildes y que la familia siempre debe estar unida, porque la unión hace la fuerza. Yo como madre amo y adoro a mis hijos y he tratado de inculcarles lo mismo que aprendí de mi madre. Siempre he buscado estar para ellos en todo, en las cosas buenas y los problemas. Siempre he pensado que la única que puede rescatar a los hijos ante cualquier adversidad es la madre. Mamá solo hay una y los hijos deben poder contar con ella siempre.

Muchas veces ha afirmado que su crianza está basada en el carácter, ¿también fue criada con mano dura? Yo siempre digo: en una mano el chicote y en la otra el corazón. Así nos criaron antes, con rectitud y disciplina. Por eso somos personas correctas y por eso seguimos adelante a pesar de las adversidades. Pienso que en el hogar es muy importante la disciplina, tanto en la niñez como en la adolescencia, donde creen que todo lo que dicen y hacen es verdad o es correcto. Por eso es importante hablarles a los hijos y explicarles todo. La comunicación es muy importante con ellos. La mejor amiga de un hijo es la madre.

¿Cómo era doña Peta cuándo sus hijos hacían alguna travesura? ¿Cómo era? Pues los corregía, especialmente con palabras. Les explicaba la razón de porqué les llamaba la atención. La comunicación es muy importante para ellos, que un hijo confíe en una y que haya esa complicidad, es un lazo que los unirá siempre.

Tiene más de 20 nietos, ¿cómo es como abuelita? ¿igual de estricta o más condescendiente? Tengo 20 nietos y 3 bisnietos. Siempre estoy atenta de cada uno de ellos, quiero estar con ellos, jugar y engreírlos. La verdad es que con todos mis nietos hay mucha confianza, y gracias a Dios, además de ser su abuela, soy su amiga.

