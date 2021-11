Cuando el amor empieza entre dos personas todo es felicidad. Los detalles, las caricias, la comprensión y la intimidad sexual son pan de cada día. Sin embargo, con el paso del tiempo, a muchas parejas les cuesta aceptar que la ilusión de los primeros meses pasa y que ya no existe el mismo nivel de felicidad del principio.

Y aunque a veces solo es una crisis, en otros momentos se pueden estar dando señales más evidentes de que la relación se está terminando. La psicoterapeuta cognitiva Patricia Vargas Ventura, afirma que la calidad de tiempo que se dedica a la pareja, los simples gestos, la importancia que se le da a una conversación, son importantes al decidir si seguir o no.

YA NO VA MÁS

La pandemia acercó a muchas parejas, pero también las alejó. La experta apunta que la ilusión y el amor verdadero no se acaban de la noche a la mañana y para eso existen herramientas para sentirse cerca. Por ejemplo, quienes no viven juntos han recurrido a la virtualidad para que su media naranja se sienta especial. Si esto no ocurrió en su relación, es mejor alejarse.

Vargas comenta que es muy evidente cuando uno de los dos es el único que presta atención al otro y hay un desequilibrio marcado. “Priorizan las relaciones sociales, con amigos o familiares. Se pasa menos tiempo en pareja y, de hacerlo, siempre hay una tercera persona”, indica.

Asimismo, no hay metas en común, las relaciones sexuales son inexistentes y el desinterés se convierte en control sobre el otro. Se vigila su ocio, su trabajo, sus relaciones y, peligrosamente, también su teléfono móvil. Y, por último, durante el día no le dirige la palabra, no le ayuda con los quehaceres del hogar y menos con los hijos.

TENGA EN CUENTA

PRIMEROS SÍNTOMAS. Es fundamental detectarlos cuando aún hay solución. El diálogo, la empatía y ser sinceros es esencial para una relación sana.

NO SE DAÑE. Cada ser humano merece que lo amen, no que lo desprecien. Así que si no le dan su lugar, márchese y busque su tranquilidad.

SI NO HAY SEXO. Tampoco se alarme y converse con su pareja. Puede que esté pasando por algún problema hormonal, propóngale buscar ayuda profesional.

Para contactarse con la psicoterapeuta puede seguirla en Instagram @psicologa_patricia_vargas

