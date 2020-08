Edison Flores se pronuncia sobre posible matrimonio con su pareja Ana Siucho

El famoso jugador de la Selección Peruana de Fútbol, Edison Flores, reveló cual es la situación que tiene con su pareja, Ana Siucho, y destacó el tema de una posible boda con ella, con quien ya tiene varios años de relación amorosa.

De esta forma, el popular 'Oreja' Flores indicó en el programa 'Domingo al Día' que aún no lo tiene pensado. "No, todavía no. Ya seguramente todos lo sabrán...", fue lo que declaró de forma muy breve en televisión. Cabe destacar que el actual jugador del club Aalborg de Dinamarca ya se encuentra en nuestro país luego de haber disputado los partidos con la selección en Rusia 2018.

Además, el futbolista aprovechó la oportunidad para elogiar a su pareja. "Mi relación con Ana es ya de años. Hemos sabido compenetrar bien esa relación, nos ha costado mucho", comentó además de mencionar que lo que más le enamoró de ella fue su coraje y su capacidad de soportarlo.

