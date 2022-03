Tras la respuesta de Luigi Carbajal , la popular Dorita no aguanto mas y explotó,

Todo comenzó cuando la bailarina no quiso saludar al ex.chico Escándalo, tras encontrarse en los ensayos del programa.

Dorita comento que si tenian un duelo juntos en ves de darle un beso solo atinaría a darle una chachetada, motivo por el cual, él solo respondio "Se toma como de quien viene. Yo no daría esa respuesta. Una señorita tampoco la daría, no tanto porque me lo diga a mí sino porque es mujer. Qué vulgar".

Al tratar de explicar el por qué del calificativo, la mempresaria comenzo a derrarmar lagrímas, debido a que Luigui se confundia al tratar de explicar.

El reportero choca consolo a Dorita tras lo sucedido.

El cómico luego e todo lo sucedido afirmó que se sentía muy afectado por ver a una mujer derramar lágrimas.

Lee también: Jurado de “El gran show” sobre Brunella Horna: “Has bailado horrible” [VIDEO]