¡El 'Loco' Vargas será papá! Shirley Arica critíca duro a Tilsa Lozano

Se acabó el silencio. Luego de muchas especulaciones se confirmó la noticia: Blanca Rodríguez tendrá su quinto hijo con Juan Manuel Vargas. Las encargadas de dar la noticia fueron Shirley Arica, casada con el primo del 'Loco' Vargas, y Vanessa Ciurlizza, amiga y socia de Blanca.

"Ellos están súper bien, están felices. Un hijo es una bendición de Dios y ellos tienen la estabilidad económica para tener los hijos que les dé la gana. Si hay un hijo es porque obviamente hay amor", afirmó Shirley Arica a Amor Amor Amor, confirmando el embarazo de Blanca Rodríguez.

Fue Shirley Arica quien alertó a todos los medios de comunicación al publicar una fotografía junto a su esposo, Juan Manuel Vargas y su esposa, Blanca Rodrígrez. "No tengo por qué pedir autorización para subir una foto porque no tiene nada de malo. Se supone que es la familia de mi esposo y cada vez que él (Juan Vargas) está acá no le voy a estar pidiendo permiso para tomarnos una foto todos juntos", dijo la ex 'chica realidad'.

Además, Shirley Arica no dudo en criticar duramente a Tilsa Lozano, quien, según ella, hace todo esto para tener más publicidad. "Es obvio. Ahora la otra se hace la digna, la señora, la que pide que no se 'revivan muertos'. ¿De qué muertos habla? Si ella fue la que creó todo esto. Entonces, que apechugue", dijo.

Recientemente, Tilsa Lozano aclaró tajántemente que ya no quiere saber más sobre Juan Manuel Vargas y pidió respeto para ambas familias. "Él tiene su familia y ya, no lo fastidien y respétenlo. Yo tengo mi familia y listo, respétenme a mi también", dijo 'Tili'.

Por su parte, Vanessa Ciurlizza, amiga y socia de Blanca Rodríguez, contó que la esposa del 'Loco Vargas' está feliz con la llegada del nuevo bebé. “Sí está embarazada y está recontra feliz con su embarazo. Es el más feliz que tiene. Juan Manuel está contento. Blanca siempre quiso una familia grande”. ¿Qué dirá 'Tili'?





