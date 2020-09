La gente suele decir que todo tiempo pasado fue mejor, regla que aplica también en la industria de la moda. Las hombreras, piezas icónicas que marcaron un antes y después en los 80′, se han convertido en las auténticas protagonistas de este año.

Las vemos en todos lados y es imposible no resistirse a combinarlas con faldas, palazos o unos simples jeans. Y es que las hombreras inundan las tiendas y se perfilan como el elemento ideal para lucir un look chic y atrevido. Ya sea en blusas, blazers o abrigos, con esta pieza incorporada no hay pierde.

La simplicidad en tendencia

Son solo dos trozos de espuma que se sitúan en cada uno de los hombros. Aunque es algo sumamente básico, otorgan una sensación de nostalgia y empoderamiento a quien lo usa. Llevar los hombros marcados refleja elegancia y una personalidad fuerte, algo que muchas buscan hoy en día.

Poder femenino

Todo tiene una historia por detrás. Las primeras mujeres en usarlo en su época dorada son ahora iconos del cine, televisión e incluso en el ámbito político. Por ejemplo, Melanie Griffith, conocida actriz de Hollywood, protagonizó la película “Working Girl” en 1988, interpretando a Tess, una joven secretaria que deseaba alcanzar el éxito en el mundo empresarial. Además de las ganas de sobresalir laboralmente, también resaltaba su particular y “masculina” forma de vestir.

Asimismo, Margaret Tatcher, la primera mujer británica en ejercer el puesto de primera ministra del Reino Unido, también era amante de las hombreras que la ayudaban a producir una imagen decidida y audaz.

Ahora que los años han pasado, otras celebridades se unen a esta tendencia de antaño que promete revolucionar la industria de la moda como en sus mejores años. Sin embargo, esta vez hay para todos los gustos, diseños y colores.

‘Muscle Tee’

Se llama así a la nueva variante que ha sido todo un éxito en los últimos meses. ¿De qué trata? Simple, lucir los brazos con el toque singular de las hombreras, las cuales se elevan ligeramente sobre cada extremo. Este estilo promete hacerte sentir cómoda y en tendencia para estar en casa, salir a comprar o simplemente ir a la oficina. Un nuevo básico que debe estar en su armario, ya que combina con todo y estiliza la figura de quien lo usa.