En el país se debe tomar conciencia de lo que realmente significa el liderazgo político. El líder no es solo aquel personaje que logra convencer a un grupo de personas para que lo acompañen en un proceso. Si no el que busca el bienestar de la sociedad en general.

Así nos explica Paola Bustamante, directora de Videnza Consultores y máster en Administración y Gerencia Pública, en una entrevista para el grupo El Comercio. “El ingreso a la política de una persona debería tener como objetivo contribuir al desarrollo de su país, a mejorar la calidad de vida de las personas. Si no tenemos claros por qué entramos en política o lo hacemos por temas personales, entonces no tendrá claro su rol como líder en la política”, señala.

Debido a que las elecciones regionales y municipales en el Perú se realizarán el 2022 y este último trimestre del año, los partidos políticos y agrupaciones están eligiendo candidatos, Paola Bustamante nos ayuda a aclarar cuál es el perfil de un buen líder político y qué características debemos encontrar en ella o él.

Capacidad de inspirar

El líder o lideresa debe ser consciente y muy responsable de la capacidad que tienen de inspirar a las personas y proponer metas colectivas con un objetivo claro que es el bienestar general, buscando que el ciudadano esté en el centro de su accionar para contribuir en su desarrollo.

“Cuando uno contribuye en el desarrollo de las personas, contribuye en el desarrollo de la competitividad del país. Si tú mejoras la calidad de la salud y la educación de los niños para que no tengan desnutrición, terminen la escuela secundaria e inicien una educación superior, no solo logras que la persona se desarrolle de forma integral, sino que esa persona contribuirá al desarrollo del país y sumará en la competitividad”, señaló la especialista.

Valores y hablar con la verdad

Una de las características de un líder es que en principio son grandes comunicadores porque para inspirar a otros debes comunicar y en esa transmisión de mensaje tiene que hablar con la verdad.

“Los líderes y lideresas tienen que hablar con la verdad. No ofrecer cosas que no van a cumplir y para eso deben estar preparados. Ellos deben construir nuevos liderazgos y hablar con la verdad. A veces los ciudadanos quieren escuchar cuantas obras hará un alcalde o alcaldesa, pero si no informamos más es probable que estén prometiendo algo que nadie ha hecho... Luego al ganar culpará al sistema porque no pudo hacerlo”, explicó Bustamante.

Capacidad de autocrítica

La autocrítica es importante en relación con su desempeño, pero también el de sus colaboradores. El líder político inspira, contagia, plantea metas, pero no trabaja solo. El líder o lideresa no solo debe tener capacidad de autocrítica sobre lo que no se está logrando o lo que requiere reconstrucción, sino también debe tener autocrítica sobre sus colaboradores.

“Hay colaboradores que no cumplen los perfiles que su líder pensaba que tenían... Entonces, la capacidad de corregir es fundamental porque somos seres humanos y podemos equivocarnos, pero lo más importante es enmendar el error. El líder o la lideresa debe tener una capacidad de autocrítica muy fuerte para coregir los errores del camino”, sostuvo.

Honestidad y transparencia

La honestidad constan no solo en decir la verdad sino en reproducirla en nuestros propios actos. No solo cuando se está frente a muchas personas sino también cuando el líder o lideresa está sola.

“Es necesario ser honesto con cada uno de sus actos sobre todo ser transparente. Uno de los temas que no se termina de comprender es que hay autoridades elegidas que muchas veces no asumen sus funciones y responsabilidades. Por otro lado también sabemos que la transparencia debe ser un pilar”, dijo la máster en Administración y Gerencia Pública.

Capacidad de rendición de cuentas

El líder o lideresa no debe olvidar por quiénes llegó a donde está. Y qué principios planteó como propuestas o metas conjuntas. Un líder tiene que ser responsable de las cosas que va a poder cumplir. No puede plantear cosas que luego serán inviable o tendrá que forzar el sistema para cumplirlas.

Paola Bustamante reflexionó que el reto en nuestro país es crear líderes porque lo que tenemos hoy son autoridades o personas que son elegidas para un cargo público. Hay un reto para generar condiciones con el fin de que los liderazgos nuevos puedan saltar a la arena política y marquen la diferencia.

“Hay que visibilizar nuevos liderazgos, pero con la lógica de que sean liderazgos constructivos, liderazgos pensados en el desarrollo de las personas y del país, liderazgos teniendo como principios a la solidaridad, liderazgo no sobre la base de la crítica destructiva a otro o al sistema sino más bien buscando de manera positiva qué cosas debemos cambiar. Creo que hay gente comprometida y capaz que quiere seguir apostando por el bienestar del país”, agregó la especialista.

